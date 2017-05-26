23:48 26 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото детской поликлиники

Абухба о ветрянке: может привести к инвалидности ребенка

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
171 0 0

В семи детских садах Сухума зафиксирована вспышка ветрянки, сообщила ведущему радио Sputnik Абхазия главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

СУХУМ, 26 май —  Sputnik, Бадри Есиава. Такие осложнения вируса ветрянки, как менингит и энцефалит могут стать причиной инвалидности ребенка, заявила на радио Sputnik Абхазия главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

"Если в течение болезни у ребенка появляется сонливость, а температура повышается до 39-40 градусов, то надо срочно вызывать доктора. От ветрянки могут быть такие грозные осложнения, как менингит и энцефалит. Мы видели детей, которые фактически остались инвалидами от этих осложнений", — отметила Абухба. 

Полную версию радиоинтервью с Адой Абухба слушайте здесь>>

Врач добавила, что это форма ветрянки бывает редко, но родители должны быть в курсе такого возможного развития заболевания. 

Она так же посоветовала родителям отойти от старой практики прижигания зеленкой пузырьковой сыпи и применять противовирусную мазь. Зеленку можно использовать только после того, как элементы сыпи вскроются.

"Ребенок должен быть изолирован, ему нужно обрезать ногти, потому что ветрянка сопровождается зудом, и при расчесывании нарывов можно занести инфекцию, или может остаться рубец", — посоветовала Ада Абухба. 

Абухба опровергла миф о том, что если заболевание проходит в легкой форме, то ребенок не заразен. По ее словам, в семи детских садах Сухума зафиксирована вспышка ветрянки, поэтому родители должны максимально ответственно и внимательно следить за своими детьми.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на саммите НАТО в Брюсселе
    НАТО в удивлении

    Президент Латвии, премьер Эстонии, и даже канцлер Германии, были удивлены носками главы кабинета министров Канады на саммите НАТО.

  • Вильнюсский университет, архивное фото
    Кругом враги!

    Вильнюсский вуз через свой аккаунт в Фейсбуке предупредил студентов о том, что в учреждении замечен офицер российской разведки.

  • Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ
    Семь лет для либерала

    Задержанному мэру Кишинева либералу Дорин Киртоакэ грозит до семи лет лишения свободы за использование служебного положения в личных целях.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последний звонок в Абхазии
Закрылась в детство дверь: прощание со школой
Квадрокоптер Юрик гироплан Ventocopter R1 и другие новинки выставка HeliRussia
Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia