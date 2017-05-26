Абухба о ветрянке: может привести к инвалидности ребенка

СУХУМ, 26 май — Sputnik, Бадри Есиава. Такие осложнения вируса ветрянки, как менингит и энцефалит могут стать причиной инвалидности ребенка, заявила на радио Sputnik Абхазия главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

"Если в течение болезни у ребенка появляется сонливость, а температура повышается до 39-40 градусов, то надо срочно вызывать доктора. От ветрянки могут быть такие грозные осложнения, как менингит и энцефалит. Мы видели детей, которые фактически остались инвалидами от этих осложнений", — отметила Абухба.

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Врач добавила, что это форма ветрянки бывает редко, но родители должны быть в курсе такого возможного развития заболевания.

Она так же посоветовала родителям отойти от старой практики прижигания зеленкой пузырьковой сыпи и применять противовирусную мазь. Зеленку можно использовать только после того, как элементы сыпи вскроются.

"Ребенок должен быть изолирован, ему нужно обрезать ногти, потому что ветрянка сопровождается зудом, и при расчесывании нарывов можно занести инфекцию, или может остаться рубец", — посоветовала Ада Абухба.

Абухба опровергла миф о том, что если заболевание проходит в легкой форме, то ребенок не заразен. По ее словам, в семи детских садах Сухума зафиксирована вспышка ветрянки, поэтому родители должны максимально ответственно и внимательно следить за своими детьми.



