Сакания: произведения Битова следует перевести на абхазский

Sputnik, Амра Амичба.

Знакомство с творчеством Андрея Битова у поэтессы началось с романа "Пушкинский дом" в годы учебы в Литературном институте в Москве.

"Неопубликованный роман "Пушкинский дом", напечатанный на пишущей машинке, нам принес Руслан (Пуся) Джопуа, когда я училась на 1 — 2 курсе в Литературном институте, — вспоминает Гунда Сакания. – Тогда, таясь, читали, передавали друг другу так же, как и романы Аксенова".

По словам Сакания, в годы студенчества такие писатели, как Василий Аксенов, Андрей Битов для молодого творческого человека были открытием, новым направлением в литературе.

"Заинтересованность проявляли все к произведениям Битова, — отметила поэтесса. — Неопубликованные произведения Андрея Битова доставали также через нашего однокурсника поэта и писателя Александра Закуренко. Он общался со студенткой из Абхазии Дианой Гумба, которая училась в переводческой группе, к сожалению, она умерла молодой".

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Гунда Сакания отметила, что ей самой были интересны художественные приемы, персонажи, метафоры, и форма письма.

"Секреты интеллектуальной прозы, ее вкус и красоту я прочувствовала, читая Битова тогда. И сегодня его произведения волнуют, — сказала она. - Для меня он выдающийся прозаик 80-х — 90-х годов. И сегодня с интересом читаю его произведения".

Кроме того, о Битове поэтесса много слышала от другого абхазского писателя Даура Зантария, с которым дружил русский писатель.

"Битов приезжал в село Тамыш к Дауру. Были очень близки их творческие направления. Понимали друг друга. Уважали друг друга. И сегодня, когда Даура Зантария уже нет в живых, Андрей Битов напоминает мне о нем", — отметила Сакания.

Битов вживую хотел увидеть интересных персонажей, тех, о ком писал Даур Зантария в своих произведениях.

"Ему интересно было, откуда берет Даур типажи своих героев, образы. А эти образы еще живые были до Отечественной войны. Вот Даур и водил Битова по Тамышу в гости, где он общался с людьми", — рассказывает Гунда Сакания.

Действие некоторых произведений Андрея Битова происходит в Абхазии. Знакомые типажи, образы, по мнению поэтессы, прослеживаются в произведениях русского писателя.

"Общался же с нашими известными людьми. Лица персонажей, даже атмосфера нашей сухумской жизни видна и узнаваема в произведениях", — считает она.

С Битовым общался и Аслан Зантария, который тоже окончил Литературный институт, погиб во время Отечественной войны народа Абхазии. Гунда вспоминает слова друга о Битове.

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"Аслан Зантария написал статью, где сравнил Достоевского и Фолкнера. Этих, казалось бы, совершенно не похожих писателей сравнил и нашел, что их объединяет. То, как рассуждал Аслан Зантария, ни на кого не было похоже, — замечает Гунда Сакания. — И когда он прочел статью Андрею Битову, тот удивился. Помню, потом Аслан рассказывал, как Битов сказал: "Ну, ты, абхазец, перещеголял евреев. Не ожидал, — удивлялся Битов тому, что Аслан нашел какие-то точки соприкосновения Фолкнера и Достоевского, — я даже себе не представлял". — Аслан потом и в Литературном институте показывал, на семинарах зачитывал эту статью".

Аслан Зантария однажды в шутку рассказал, как с Битовым выпивали в дружеской компании.

"Мы, говорит, с Битовым столько выпили чачи, что он мне все творческие секреты выложил, как работает со словом и текстом", — с улыбкой сказала Гунда Сакания.

Когда произносят имя Андрея Битова, по словам поэтессы, конечно же, сразу вспоминаются 90-е годы, когда он выступал на страницах российской "Независимой газеты" с осуждением грузинской агрессии.

"Считаю нужным перевести произведения Андрея Битова на абхазский язык. У меня есть переводческая группа. Идея родилась у меня, можно было бы попробовать начать с перевода его рассказов. Важно иметь на абхазском языке прозу такого уровня", — отмечает поэтесса.

По словам Гунды Сакания, великолепные произведения Андрея Битова на абхазском языке помогли бы молодым писателям в поиске их творческого направления в литературе.



