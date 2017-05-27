Знаток правописания: Лили Хагба исполнилось 65 лет

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Доктору филологических наук, профессору кафедры абхазского языка АГУ, заведующей отделом языка Абхазского Института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа АНА, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" III степени Лили Ризовне Хагба исполнилось 65 лет.

"Лили Ризовна внесла большой вклад в изучение абхазского языка. Как известно она очень хорошо окончила свою учебу в Тбилиси, вернувшись после учебы в Абхазию, стала исследовать абхазский язык", — сказал доктор филологических наук, языковед Отар Дзидзария.

Языковед подчеркнул, что Лили Хагба имеет очень много публикаций, касающиеся вопросов абхазского языка.

"В особенности она изучает орфографию, ее труды считаются основополагающими в области орфографии абхазского языка", — отметил он.

Помимо этого, Лили Хагба много сил отдает на обучение будущих специалистов в изучении абхазского языка в Абхазском государственном университете, подчеркнул Отар Дзидзария.

В 1969 году Лили Хагба поступила на абхазско-немецкое отделение филологического факультета Сухумского государственного педагогического института имени Андрея Максимовича Горького.

В 1976 году окончила полный курс по специальности "кавказские языки" с присвоением квалификации филолога-кавказоведа, преподавателя русского языка и литературы.

В 1988 году Лили Хагба защитила кандидатскую диссертацию на тему "Коррелятивные конструкции с обстоятельственными элементами при глаголах абхазского и абазинского языков", которая спустя год была издана отдельной книгой.

21 декабря 2006 году досрочно защитила в Кабардино-Балкарском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук.

Лили Хагба опубликовала более 60 статей по различным вопросам лексического состава, грамматической структуры абхазского и абазинского языков. Она также соавтор и научный редактор книги-справочника "Абхазское правописание" и "Русско-абхазского терминологического словаря" (2000 г.). Лили Хагба часто выступает с докладами по проблемам абхазо-адыгских языков на международных, всероссийских и абхазских научных конференциях.



