Подземные "реки" Сухума

Sputnik, Бадри Есиава.

Пять из семи

Сегодня в столице республики проблема канализационных стоков частично решена за счет комплекса очистных сооружений в селе Эшера, который был отремонтирован по Инвестиционной программе и запущен в 2016 году.

Но без полноценной работы канализационно-насосных станций эти очистные сооружения бесполезны. Начальник сухумского водоканала Тенгиз Квициния рассказал, что таких КНС в Сухуме семь, а нормально функционирует только пять.

"Всего по Сухуму семь КНС – центральная расположена по улице Джонуа, остальные по улицам Махаджиров, Почтовая, Полевая, на Маяке, в районе МВО и на массиве Гумиста. Из них полноценно работают пять, которые были отремонтированы по Инвестпрограмме за последние годы", — сказал Квивиния.

КНС на Маяке работает не на всю мощность и нуждается в капремонте. Станция по улице Полевой в Старом поселке вообще не подает признаков жизни уже около 25 лет, стоки беспрепятственно попадают в речку Гнилушка.

© Sputnik. Бадри Есиава Вручную и в химзащите: как чистят канализацию в Сухуме

В инвестиционный список они внесены, но очередь до них не дошла, проинформировал Тенгиз Квициния и добавил, что одним ремонтом КНС на Полевой не обойтись.

Будет необходимо проложить около двух километров трубы до сборного колодца, который находится на улице Чалмаз. Это обойдется государству приблизительно в 18-20 миллионов рублей, подсчитал начальник Сухумского водоканала.

Еще проблемными участками Квициния назвал район Локомотива на Турбазе и Синоп, где слив канализационных стоков происходит прямо в море. Эти станции находятся в введении Гулрыпшского района.

"Синоп не входит в структуру Сухумского водоканала. Это отдельная структура со своей канализационно-насосной станцией, которая находится на балансе Гулрыпшского района. К сожалению, она перестала работать в послевоенные годы, и все отходы, стоки Синопа сливаются в море", — отметил Квициния.

Сам комплекс очистных сооружений в Эшере, который обслуживает весь Сухум и находится на балансе столичного водоканала, работает исправно. Это сооружение принимает сточные воды со всей столицы, очищает их и сбрасывает уже обезвреженную воду в море через глубоководный выпуск в двух километрах от берега.

Как это работает

Смысл работы КНС в том, что они перенаправляют городские стоки принудительно в главную канализационную магистраль.

Этот главный водовод расположен вдоль проспекта Аиааира. Все "добро" попадает в сборный колодец на улице Чалмаз, расположенный на возвышенности 65 метров над уровнем моря. Уже оттуда отходы принимают очистные сооружения в селе Эшера.

"Очищенная вода сливается в глубь моря. Без этих насосных станций невозможно попадание стоков к очистным сооружениям, так как они под давлением перебрасывают стоки туда. Без них весь город захлебнется", — подчеркнул Квициния.

Он добавил, что сухумские КНС оснащены современным и качественным датским оборудованием, но для надежности нужно устанавливать резервные насосы на каждой из них.

Нередко проблемы возникают из-за скачков напряжения, и для того чтобы исключить такие непредвиденные обстоятельства, поясняет руководитель водоканала, станции необходимо оснастить отдельным бесперебойным электрооборудованием, но это дорогое удовольствие для государства.

"Представьте, каждая насосная станция потребляет около 150 КВт. Для того чтобы исключить скачки напряжения или выключения электроэнергии, без чего КНС не может работать, нужно ставить для них отдельное бесперебойное электрооборудование. Это очень большие расходы", — считает он.

У каждой КНС есть собственные резервуары, где скапливаются стоки. И в случае длительного отсутствия электроэнергии (в течение нескольких дней), аварийная система сбрасывает накопленное напрямую в море. К таким крайним мерам, заверил Квициния, прибегают редко.