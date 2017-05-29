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Максим Гвинджия.

Дипломат: миссия ООН дала импульс абхазской международной политике

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers) был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюцией 11 декабря 2002 года. Этот день отмечается 29 мая.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Взаимодействие с сотрудниками Миссии ООН в Абхазии и регулярные визиты международных дипломатов в республику давали импульс для развития абхазской международной политики, сказал в интервью Sputnik экс-министр иностранных дел республики Максим Гвинджия. 

"После установления миссии ООН в Абхазии в 1994 году, в условиях изоляции Абхазии, это представительство стало одним из основных контрагентов в процессе взаимодействия руководства Абхазии с международным сообществом", — считает Гвинджия.

Дипломат рассказал, что как на профессиональном, так и на личном уровне за годы присутствия миссии в Абхазии между людьми складывались не только рабочие отношения, но и дружеские. Многие жители Абхазии, по его словам, трудоустроились в этой структуре, что в условиях послевоенной блокады, приносило существенный доход. Годовой бюджет миссии, по словам Гвинджия, составлял около 30 миллионов долларов.   

Он отметил, что очень часто новые сотрудники, приезжавшие в Абхазию, находились под влиянием стереотипов об Абхазии и прошедшей войне.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Такая однобокая позиция менялась со временем, и, уезжая из Абхазии, многие сотрудники миссии оставляли о нашей стране самые теплые воспоминания. Они часто шутили, что им платят деньги за работу в райской стране, где сотрудники, в отличие от своих многих коллег в других горячих точках, могут свободно жить, передвигаться по городу, наслаждаться отдыхом и взаимодействовать с местными", — рассказал он.  

Несмотря на многие противоречия, продолжил дипломат, особенно учитывая официальную позицию ООН в отношении Абхазии, главы миссии постоянно взаимодействовали с руководством страны. 

"Были трудные и жесткие моменты, были явные факты нарушения Грузией многочисленных соглашений, были трудные переговоры, но всегда они основывались на принципах взаимного уважения", — подчеркнул Гвинджия.  

Экс-министр сказал, что в составе представительства были и военные наблюдатели, многие из которых оставили о стране самые теплые воспоминания, ведь они не только представляли ООН, но и в первую очередь свои страны, что давало возможность абхазским политикам взаимодействовать с различными культурами.  

"Можно сказать, что в непризнанной, блокированной и изолированной Абхазии находилось посольство большинства стран мира", — пояснил он.  

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers) был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 11 декабря 2002 года. Этот день отмечается 29 мая.

Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) была учреждена 24 августа 1993 года резолюцией Совета Безопасности ООН для проверки выполнения соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 года, заключенного между Грузией и Абхазией. Изначально численность составляла 88 военных наблюдателей, позже она была увеличена до 136. После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией в августе 2008 года в Совете Безопасности ООН возникли разногласия по вопросу продления мандата миссии и ее деятельность была прекращена в полночь 15 июня 2009 года. 

 




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