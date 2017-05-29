Дипломат: миссия ООН дала импульс абхазской международной политике

СУХУМ, 29 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Взаимодействие с сотрудниками Миссии ООН в Абхазии и регулярные визиты международных дипломатов в республику давали импульс для развития абхазской международной политики, сказал в интервью Sputnik экс-министр иностранных дел республики Максим Гвинджия.

"После установления миссии ООН в Абхазии в 1994 году, в условиях изоляции Абхазии, это представительство стало одним из основных контрагентов в процессе взаимодействия руководства Абхазии с международным сообществом", — считает Гвинджия.

Дипломат рассказал, что как на профессиональном, так и на личном уровне за годы присутствия миссии в Абхазии между людьми складывались не только рабочие отношения, но и дружеские. Многие жители Абхазии, по его словам, трудоустроились в этой структуре, что в условиях послевоенной блокады, приносило существенный доход. Годовой бюджет миссии, по словам Гвинджия, составлял около 30 миллионов долларов.

Он отметил, что очень часто новые сотрудники, приезжавшие в Абхазию, находились под влиянием стереотипов об Абхазии и прошедшей войне.

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"Такая однобокая позиция менялась со временем, и, уезжая из Абхазии, многие сотрудники миссии оставляли о нашей стране самые теплые воспоминания. Они часто шутили, что им платят деньги за работу в райской стране, где сотрудники, в отличие от своих многих коллег в других горячих точках, могут свободно жить, передвигаться по городу, наслаждаться отдыхом и взаимодействовать с местными", — рассказал он.

Несмотря на многие противоречия, продолжил дипломат, особенно учитывая официальную позицию ООН в отношении Абхазии, главы миссии постоянно взаимодействовали с руководством страны.

"Были трудные и жесткие моменты, были явные факты нарушения Грузией многочисленных соглашений, были трудные переговоры, но всегда они основывались на принципах взаимного уважения", — подчеркнул Гвинджия.

Экс-министр сказал, что в составе представительства были и военные наблюдатели, многие из которых оставили о стране самые теплые воспоминания, ведь они не только представляли ООН, но и в первую очередь свои страны, что давало возможность абхазским политикам взаимодействовать с различными культурами.

"Можно сказать, что в непризнанной, блокированной и изолированной Абхазии находилось посольство большинства стран мира", — пояснил он.

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers) был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 11 декабря 2002 года. Этот день отмечается 29 мая.

Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) была учреждена 24 августа 1993 года резолюцией Совета Безопасности ООН для проверки выполнения соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 года, заключенного между Грузией и Абхазией. Изначально численность составляла 88 военных наблюдателей, позже она была увеличена до 136. После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией в августе 2008 года в Совете Безопасности ООН возникли разногласия по вопросу продления мандата миссии и ее деятельность была прекращена в полночь 15 июня 2009 года.



