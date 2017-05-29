Ансамбль "Амцабз" потряс Москву огнем танца

Sputnik, Лев Рыжков

Сенсация фестивалей

Вообще-то, начать можно скучно. Например: "состоялось выступление". Можно еще перечислить регалии коллектива. Но мы поступим немножко по-другому.

Вот представьте себе, что вы живете далеко-далеко от дома. А на родине бываете раз или два в году. Вы, можно сказать, варитесь в котле огромного мегаполиса, где растворяются все национальные различия.

Лев рыжков Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

А рядом с вами растут ваши дети, с которыми ни в садике, ни в школе, ни во дворе никто не разговаривает на родном языке. И что происходит с детьми? Конечно же, они забывают и родной язык, и часто знать не знают о национальных традициях. Я могу навскидку назвать несколько народов бывшего СССР, представители которых живут себе порознь, в разных концах огромной столицы, теряя корни и традиции.

Но есть и исключения. Например, у живущих в Москве абхазов. В 2012 году выпускник сухумского Культпросветучилища и московского ГИТИСа Лаши Марыхуба фактически на одном энтузиазме собрал детский фольклорный ансамбль. И несколько лет об ансамбле знали очень немногие. Дети с пользой проводили время, узнавали о традициях.

Но в 2014 году ситуация резко изменилась. Коллектив "Амцабз" стал добиваться значительных успехов. У детей раскрылись таланты. На ансамбль обратили внимание. Стали приглашать на мероприятия московской абхазской диаспоры и Посольства Республики Абхазия. Затем пригласили на городской фестиваль "Победа искусства – Victory Art".

2015 год принес ансамблю "Амцабз" семь кубков московских фестивалей, абсолютное чемпионство на всех четырех этапах межрегионального фестиваля хореографического искусства «Гордость Москвы». Детский коллектив удостоился почетного звания «Член WADA (World Artland Dance Alliance). А нынешний год уже принес коллективу победу на престижном международном конкурсе "Феерия танца".

То есть, дело, которое задумывалось, как дело образовательное, нацеленное на сохранение исторической памяти, перешло на совершенно иной качественный уровень. Теперь "Амцабз" — по-настоящему профессиональный ансамбль, сенсация фестивалей.

Лев Рыжков Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

Чтобы было понятней: представьте, что вы отдали ребенка в хоккейную секцию, а потом с удивлением обнаружили, что тот – уже успешно играет в профессиональной лиге.

Конечно, такой успех (а мы уже, наверное, можем говорить именно об успехе) обусловлен активной помощью московской абхазской диаспоры. Но, думаю, сыграл свою роль и тот факт, что со временем в ансамбль стали тянуться талантливые дети не только абхазской национальности, но и русские, армяне, азербайджанцы, осетины, представители народов Дагестана.

Больше, чем концерт

В фойе московского Мюзик-холла оказалось очень многолюдно. Присутствовали и представители московской абхазской диаспоры, и гости из Осетии. Было много русских лиц – это и родители выступающих сегодня детей, и просто любители хореографии.

Концерт посетил и Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия Игорь Ахба вместе с министром иностранных дел Дауром Кове. И это еще раз подтвердило мои мысли о том, что концерт – мероприятие куда более важное и значимое, чем просто выступление детского коллектива.

Корреспондент Sputnik попросил Игоря Муратовича прокомментировать значение концерта ансамбля "Амцабз".

"Еще в те времена, когда интересы республики в Москве представляло Общество абхазской культуры мы создавали хореографическую секцию, — рассказал Игорь Ахба. – Танцоры обучали детей. Но этот процесс носил скорее камерный характер. И у нас не стояла задача создать какой-то большой ансамбль. Мы просто хотели, чтобы дети приобщились и познакомились с элементами кавказского танца".

Дипломат отметил, что сегодняшние успехи ансамбля стали результатом очень большой работы, постоянных репетиций в условиях ограниченных возможностей.

Лев Рыжков Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

"Надо отдать должное и, конечно, похвалить руководителя, — сказал Игорь Ахба. – Дети получили множество призов и, главное, были отмечены Гран-При на Московском фестивале детских ансамблей. Конечно, это для нас – большое событие. И культурное, и, если хотите, политическое. Потому что многие вещи за пределами Абхазии происходят и делаются впервые. Вот впервые был создан и громко заявил о себе детский профессиональный ансамбль. Ребята и их руководитель Лаша Марыхуба сделали все для того, чтобы популяризировать абхазскую культуру, культурное наследие Абхазии".

Страсть и грация

Что сказать о самом концерте? Во-первых, он был, как у больших артистов, в двух отделениях. Юные танцоры исполняли абхазские, кабардинские, чеченские, осетинские танцы.

Игорь Ахба пояснил мне, что абхазские танцы – страстные, чеченские – резкие, как взмах сабли, а осетинские – плавные, лиричные. И я, поскольку видел все это своими глазами, готов подтвердить, что это – действительно так.

Безотносительно к хореографическому искусству стоит отметить изящество и красоту костюмов. Но помимо этого, как мне пояснили знающие люди, в этих костюмах тщательно соблюдены все детали: и обувь, и узоры, и оружие (был и танец с саблями).

Очень сильное впечатление произвели сами юные артисты. Они выходили на сцену, наверное, с тем самым огоньком в глазах, который и выдает талант, заинтересованность в своем деле. Выходили не так, чтобы отплясать и отделаться. Нет! В движениях была настоящая страсть, а помимо страсти присутствовала и грация.

И совершенно органично смотрелось то, что у ребенка, только что исполнившего сложнейшую, очень "заразительную" лезгинку, от которой, наверное, всему залу хотелось пуститься в пляс, — совершенно славянское лицо. Дело-то не в физиогномическом сходстве, а в самом понимании духа танца, его, если так можно выразиться, огня. И поэтому совершенно не зря ансамбль называется "Анцабз", что в переводе значит "язык пламени".

Многие танцы представляли собой даже нечто большее, чем просто хореографию. Например, я упоминал уже про танец с саблями. Сам номер назывался "Встреча у источника". По большому счету – это настоящий мини-балет со своей рассказанной историей. Вот выходит красавица с кувшином. А вот появляется воин – в невероятно красивом костюме. Воин поражен красотой незнакомки, это видно. Они делают робкие шаги друг к дружке. Но возникает джигит в черном – брат красавицы! И начинается сеча! Да такая убедительная, что я, не скрою, взволновался. Но тут красавица бросает к ногам молодого воина покрывало, и брат отступается, поняв, что это – любовь.

Лев Рыжков Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

Очень красивая история. И главное – как роскошно показанная! Посмотрев ее, понимаешь, что Гран-При на фестивале – это не прихоть жюри. Эта награда, очевидно, дана совершенно по заслугам.

И стоит, наверное, особо отметить то, что дети выступали не под фонограмму, а под настоящий оркестр, который расположился здесь же, на сцене. Во время концерта я узнал, что живой оркестр – и традиция, и визитная карточка коллектива. Он играет для детей даже на репетициях.

Выступления ансамбля "Амцабз" прерывались выступлениями других хореографических ансамблей. Был прекрасный московский детский танцевальный коллектив "Адыги". Громкие аплодисменты достались и осетинскому ансамблю "Арт".

Публика купала в овациях искрометно талантливых абхазских певиц Рамину Заде, Рамиду Киут, Саиду Агрба. Слушая их, я вполне отчетливо понимал, что победа Леры Адлейба на шоу "Ты – супер!" выросла абсолютно не на пустом месте. Что есть в Абхазии школа талантов. А когда выступал осетинский певец Батраз Цалахов, многие в зале так и порывались пуститься в пляс.

Уже потом мне объяснили, что такой порядок выступлений появился неспроста и был предусмотрен заранее. Потому что детям-танцорам надо перевести дух, а потом – поменять сценические костюмы. А быстро это не делается. Поэтому паузы заполнялись другими артистами.

Достучаться до сердец

По окончании представления корреспондент Sputnik пообщался с создателем всего этого только что увиденного волшебства (давайте уже называть вещи своими именами). Лаша Марыхуба оказался статен и импозантен. Он сидел за столиком в фойе и раздавал автографы резкими, как взмах клинка, движениями.

Лев Рыжков Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

— Лаша Игоревич! Раскройте, пожалуйста, секрет: как вы передаете детям энергию танца, вот этот вот огонь в глазах?

— Мы рассказываем историю, рассказываем какие-то сказки или были тех или иных народов. Чтобы дети их чувствовали. Раз ты одеваешься в национальный костюм, ты должен понимать, что его носили твои предки. Это не какая-то майка, не джинсы, которые ты можешь носить как угодно. Это – национальный костюм, лицо твоего народа. Через язык танца мы пытаемся достучаться до детских сердец. А насколько это нам удается – судить зрителю.

— Ваши костюмы – просто прекрасны. Кто их создал?

— В их создании нам помогла Эльвира Арсалия – на сегодняшний день министр культуры Абхазии. Я приглашал для пошива костюмов и свою родную сестру. Она у нас дизайнер – Мрамза Марыхуба. По эскизам и цветовой гамме мы пытаемся найти то, что характерно для того или иного народа. Если ты берешь материал хореографии того или иного народа, то, соответственно, и костюм должен соответствовать. И обязательно цветовая гамма.

Лев Рыжков Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

— У вас многонациональный коллектив.

— Да, но мы не делим никого по национальностям. Да и зачем? Для меня – без разницы: какой нации ребенок, какая вера у него. Если он талантлив – он должен выступать на сцене. Это моя задача.

— Можно ли назвать ваш концерт этапным? Что осталось позади и что открылось впереди?

— Я могу смело сказать, что мы заявили о себе. По крайней мере, в Москве. Мы заложили крепкий фундамент, и дальше будем строить большой уютный дом, в котором будет хорошо всем. Вот наша задача!

Лев Рыжков Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

— У вас всегда живая музыка?

— Главное ее достоинство в том, что она — живая. Она и зрителем воспринимается зрителем по-другому. И потом – есть технические моменты. Это такой маленький секрет. Профессионалы поймут меня. Музыкант все-таки играет под детей. Не всегда они у нас со слухом или с какими-то бешеными данными. И вот через эту музыку, через эти ритмы пытаемся достучаться, вытащить нужное исполнение. Потому что не факт, что ты включишь фонограмму – они станцуют. У нас живая музыка для живых людей.



