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Абхазская азбука.

Домашнее задание: правописание "школьных" слов на абхазском

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (36)
24030

В Абхазии, как и во многих странах, наступила пора школьных каникул, однако школьникам еще предстоят выпускные экзамены. Хорошо ли ты знаешь, как пишутся слова, связанные со школой, на абхазском языке? Проверь свои знания.

Темы:
Sputnik Игротека (36)


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