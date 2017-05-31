Без президента: первый абхазский визит в Германию

О том, как получилось организовать поездку в Европу из блокадной Абхазии, о встрече с депутатом бундестага и важности переговоров на родном языке читайте в материале Асиды Квициния.

Ойген Краммиг организовывал официальный визит Владислава Ардзинба в Германию. Это была первая попытка устроить визит президента блокированной Абхазии в западную страну. Появилась уникальная возможность из уст первого лица государства поведать миру правду о задыхающейся стране.

На встречах в бундестаге, основываясь на немецких законах и приводя в пример остров Тайвань, чьи руководители имели право заезжать в Германию как представители свободной, но непризнанной страны, Краммигу удалось убедить и федеральные власти принять Владислава Ардзинба на официальном уровне с тем, чтобы весь мир увидел президента Абхазии и услышал правду о свободном и независимом государстве.

Для достижения своей цели Ойген Краммиг использовал все свои связи среди политиков и журналистов. Он восхищался первым президентом Абхазии.

Официальное согласие на приезд Владислава Ардзинба было получено от министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля. В программу поездки были включены встреча с депутатами и выступление Владислава Ардзинба в бундестаге в Бонне, встречи с депутатами ландтага земли Гессен в Висбадене и часовая пресс-конференция с журналистами ведущих германских и европейских агентств.

"Как известно, Владислав Григорьевич всегда неохотно покидал Абхазию, выезжал крайне редко и то, в случае крайней необходимости. На сей раз он согласился, ибо эта поездка могла немало решить. К отъезду все было готово, куплены билеты, Ойген Краммиг обеспечивал всю организацию и расходы за счет средств, собранных во время подготовительной кампании. Был назначен день вылета. Во Франкфурте нас ждали", — пишет журналист Сергей Арутюнов.

Фото предоставлено Кясоу Хагба Ханау,Майнц-Кинциг,Гессен – дома у Ойгена Крамммиг (на снимке О.Краммиг, К. Хагба).

За два дня до вылета Владислав Ардзинба проводил заседание Совета безопасности. На повестке дня была важная тема — отъезд президента Абхазии в Германию на восемь дней. Поездка могла решить много проблем страны, президент был настроен решительно.

"В разгар обсуждения раздался телефонный звонок. "Вот, — сказал Владислав, — я так и знал, это, наверное, Примаков звонит сказать, чтобы я никуда не ехал". И в самом деле, это оказался, он. И, как нам потом рассказал Владислав, Примакову позвонил министр иностранных дел Германии по просьбе Шеварднадзе с тем, чтобы Ардзинба не выезжал из страны. "Пусть делегация поедет, но вы воздержитесь", — министр иностранных дел дал понять Владиславу, что его из аэропорта могут просто не выпустить", — вспоминает Кесоу Хагба.

Так президент Абхазии был вынужден остаться. Руководителем группы стал Кесоу Хагба. В делегацию также входили управляющий Сухумо-Абхазской епархией, иерей Виссарион, журналист Сергей Арутюнов, художник Тимур Кайтан.

Кинжал для министра

"Что ж, езжайте без меня, раз такое дело, — сказал нам Владислав Григорьевич, — нельзя же подводить друзей". И мы отправились в путь. Тактичные хозяева, скрыв свое разочарование от сорванного визита первого лица Абхазии, сделали хорошую мину и приняли нас на президентском уровне", — делится воспоминаниями Сергей Арутюнов.

Несмотря на то, что делегацию из Абхазии ждали, и все было подготовлено к их приезду, попасть во Франкфурт-на-Майне оказалось совсем не просто.

"Летели мы через Москву. По-настоящему действительных загранпаспортов у нас не было, мы использовали наши абхазские паспорта, выданные нам в Гудауте после войны. В аэропорту не пропускали на посадку, мы опаздывали на встречу с министром экономики Германии. Все подарки, которые мы везли с собой, у нас конфисковали, с большими усилиями и опозданием мы все же оказались в Германии", — рассказывает Кесоу.

Ойген Краммиг организовал конференцию со всеми аккредитованными в Германии мировыми СМИ.

"Добравшись до Франкфурта, мы встретились с Ойгеном. Мы стали рассказывать ему, как сложно было попасть сюда, как отняли у нас подарки, которые мы везли от имени Владислава, среди них был важный подарок — кинжал для министра экономики. Ойген, выслушав нас, уверенно сказал, что решит эту проблему. Через пару минут он отправил кого-то к себе домой за кинжалом, который подарил ему в 1995 году Эдуард Шеварднадзе. Итак, от имени президента Абхазии мы подарили министру экономики тот самый кинжал", — улыбаясь, вспоминает Кесоу Хагба.

Несмотря на то, что президента в делегации не было, депутат бундестага доктор Элер, председатель комитета по странам Восточной Европы, согласился выслушать министра культуры Абхазии. Делегация отправилась в бундестаг.

"Глава комитета, поздоровавшись, сразу же заявил нам: "Мы в первую очередь уважаем Эдуарда Шеварднадзе, он объединил Германию и был одним из главных инициаторов разрушения империи СССР. Мир никогда вас не поддержит в вашей борьбе, напрасно вы воюете. И мы бы хотели, чтобы вы передали нашу позицию Владиславу Ардзинба. Вы можете исчезнуть как нация, лучше войдите в состав Грузии». Он говорил словами, которые ему навязали представители Шеварднадзе. Закончив говорить, он встает, прощается и уже уходит, но я остановил его и попросил остаться, чтобы выслушать нас", — говорит Хагба.

Урок абхазского

Владислав Ардзинба, готовясь к визиту, поручил подготовить краткую справку по истории и ситуации в Абхазии.

"Я не был готов к разговору с депутатом, но у меня в руках была эта справка, и я начинаю на абхазском рассказывать о нашей истории с древних времен. С нами была переводчица, наша соотечественница Валентина Граупер-Хватландзия, она хорошо владела как абхазским, так и немецким. Она стала переводить, и я замечаю, как внимательно он нас слушает", — продолжает Кесоу Хагба.

Хагба рассказал депутату Элеру, как в Абхазию пришло христианство, какие крепкие связи у нее были с Византией, что абхазы вовсе не грузины, а отдельный народ со своей уникальной культурой и языком.

Фото предоставлено Кясоу Хагба Ойген Краммиг: немец с абхазской судьбой

"Я говорил больше получаса, затем передал ему книги с историей Абхазии, добавив, что здесь все написано, все аргументировано, никем не придумано, много исторических фактов. Поблагодарив и взяв книги, депутат сказал, что не знал этого всего и обязательно все прочтет, а свои выводы передаст через нашего друга Краммига", — рассказал бывший министр.

Так стены высшего законодательного органа Германии в Бонне услышали впервые абхазскую речь. Услышал ее и депутат бундестага доктор Элер, который владел 12 языками и занимался вопросами стран СНГ.

"Когда отец Виссарион понял, что тот свободно говорит на русском, все понимает и внимательно слушает, он стал рассказывать ему о Новом Афоне и других христианских святынях Абхазии, показывать фотографии и уже собирался обнять его по-дружески, как депутат его остановил. "Вы не поняли меня, — сказал он, — я вашего министра слушал, несмотря на то, что мне не все нравилось из того, что он говорил, но мне нравилось, что он говорит на абхазском. Если бы он изъяснялся на русском, я бы слушал его не больше пяти минут. Вы воевали за свою свободу, отдали столько жизней, по вашим словам, вы собираетесь строить государство и будете говорить на русском? Если так, то в Европе вас никто не будет слушать. Родной язык — доказательство свободы народа", — процитировал немецкого парламентария Кесоу Хагба.

Встреча подошла к концу, депутат встал и проводил своих гостей до первого этажа, любезно попрощавшись, они разошлись.

"Нас сопровождал также один из его помощников, который с удивлением отметил, что его шеф принимает много разных важных гостей, но никогда и никого из них он не провожает так", — улыбаясь, подчеркнул артист.

Именно тогда, как сказал впоследствии Кесоу Хагба, делегация из Абхазии почувствовала, как важно на международных встречах говорить на родном языке.

"Депутат бундестага, доктор Элер, председатель комитета по странам Восточной Европы, принимавший нас поначалу холодно и с прогрузинской позиции, в конце полуторачасовой беседы совершенно изменился, расслабился и даже пригласил нас на приватный обед, что, как потом нам сказали, он сделал впервые за свою долгую практику", — добавил Сергей Арутюнов.



