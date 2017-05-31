Три эскиза скульптуры "Акуа" вышли в финал

СУХУМ, 31 май — Sputnik, Бадри Есиава. Три работы, получившие большинство голосов пользователей интернета, прошли в следующий этап конкурса на лучшую идею скульптуры "Акуа", сообщила на презентации в Сухуме представитель организатора конкурса компании "А-Мобайл" Марта Тужба в среду 31 мая.

"Максимальное количество голосов интернет пользователей набрали: работа Наалы Ломия, совместный проект Тимура Зухба и Гочян Кнарик и эскиз Аэлиты Амичба. Всего проголосовало 2284 человека", — сказала Тужба.

Работа Тимура Зухба и Гочян Кнарик Фото предоставлено Леваном Лагвилава

Работа Аэлиты Амичба © Sputnik. Фото предоставлено Леваном Лагвилава

Работа Наалы Ломия Фото предоставлено Леваном Лагвилава 1 / 3 Фото предоставлено Леваном Лагвилава Работа Тимура Зухба и Гочян Кнарик

Она добавила, что впереди третий этап конкурса, в котором будет решено, какая из этих скульптур будет установлена в столице Абхазии и будет ли она вообще.

Прием заявок проводился с 27 марта по 15 мая, поступило 68 работ.

По словам организаторов, они ожидали высокую активность от жителей страны и республики, но критиков проекта оказалось больше. В период проведения первых двух этапов конкурса, сказала Марта Тужба, были попытки срыва интернет-голосования и даже хакерские атаки на их компанию.

"Были хакерские атаки, которые нам удалось отразить. Нам известно, кто эти люди, но мы сейчас не будем предавать это огласке, так как этой атаке не подверглись работы троих победителей. Мы предупреждаем, если впредь такое повторится, мы озвучим, кто эти люди", — заявила Тужба.

Так как двое из авторов эскизов скульптур "Акуа" находятся за пределами Абхазии, на презентации смог присутствовать только один – это Тимур Зухба из Сухума. По его словам, он не имеет архитектурного образования, и его деятельность далека от этого.

"Я тренер по шахматам и заместитель председателя Федерации шахмат Абхазии. К архитектуре никакого отношения не имею и художественных талантов тоже нет. Когда наша творческая группа услышали об этом проекте, решили принять в нем участие", — рассказал Тимур Зухба.

Из какого материала будет финальная конструкция еще не определено. Это решат профессиональные архитекторы и строители столицы.

Заместитель главы Сухума Леон Кварчия сказал, что отличительной особенностью этого проекта было широкое участие общественности в нем, а подход, основанный на принципе "снизу вверх", часто используется в мире.

"С точки зрения непрофессионала, каждый из отобранных проектов отличается нестандартным подходом и оригинальным дизайнерским решением. Какой из них окажется наиболее достойным с точки зрения сочетаемости с городским ландшафтом и архитектурой, будет решать монументальная комиссия", — уточнил Кварчия.

Он добавил, что подобные проекты дают возможность создания ярких мест в городе, дополнительных центров притяжения туристов.

Пока рассматривается три места размещения скульптуры "Акуа": привокзальная площадь Гума, центральный городской парк и набережная Махаджиров.

"Если комиссия примет решение о том, что эти варианты скульптур не подходят, мы примем это как данность, но, если нас еще раз попросят принять участие в таком проекте, мы его поддержим", — отметила Марта Тужба

Она так же допустила, что если проект станет востребованным, то компания готова поддержать создание подобных скульптур и в других городах республики.



