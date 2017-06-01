Ардзинба о ПМЭФ: планируем встретиться с чиновниками и экспертами РФ

СУХУМ, 1 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Абхазская делегация во главе с министром экономики республики планирует провести ряд встреч с представителями органов государственной власти и экспертами России в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил радио Sputnik Абхазия министр экономики республики Адгур Ардзинба.

"В нашу делегацию входят: министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, директор инвестиционного агентства Абхазии Алмас Тания и пресс-секретарь Министерства экономики Георгий Берзения. Мы планируем встретиться с нашими коллегами — представителями органов государственной власти и экспертами России", — поделился планами министр.

В ходе ПМЭФ официальная делегация из Абхазии посетит пленарное заседание, круглые столы с актуальными для Абхазии повестками, проведет ряд встреч с представителями органов государственной власти Российской Федерации, курирующими экономические вопросы, и представителями бизнес-сообщества.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.