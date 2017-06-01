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Военнослужащие российской военной базы в Гудауте рядом с бронетранспортером БТР-82АМ во время тренировки по противодействию терроризму

Более ста учений проведут летом российские военные в Абхазии

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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В полтора раза увеличится летом количество часов боевой подготовки солдат в полевых условиях, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Более ста тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений и тренировок в полевых условиях планируют провести в летний учебный период военнослужащие базы ЮВО в Абхазии, заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Летний период у военных длится пять месяцев, в течение которых солдаты проведут более пятисот различных специальных занятий в полевых условиях. Каждый военнослужащий мотострелкового подразделения проведет в полевых условиях два с половиной месяца.

В основном учения пройдут на водной станции площадью 750 квадратных метров в акватории Черного моря. Одновременно там могут тренироваться до ста человек.



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