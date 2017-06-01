Более ста учений проведут летом российские военные в Абхазии

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Более ста тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений и тренировок в полевых условиях планируют провести в летний учебный период военнослужащие базы ЮВО в Абхазии, заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Летний период у военных длится пять месяцев, в течение которых солдаты проведут более пятисот различных специальных занятий в полевых условиях. Каждый военнослужащий мотострелкового подразделения проведет в полевых условиях два с половиной месяца.

В основном учения пройдут на водной станции площадью 750 квадратных метров в акватории Черного моря. Одновременно там могут тренироваться до ста человек.