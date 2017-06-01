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Акция АШАНА - Добрый картофель

Добрый картофель: на здоровье

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Международный день защиты детей в одном из фастфудов Сухума обычное для таких заведений лакомство – жареная картошка, стало на один день особенным угощением, о том, как это возможно, читайте в материале Амры Амичба.

Sputnik, Амра Амичба. 

"Добрый картофель" 1 июня активно продавали чиновники, популярные телеведущие, певцы, артисты, спортсмены и общественные деятели. 

"Как вам новый образ?" — поправляя фартук, с улыбкой на лице спросил заместитель министра иностранных дел Кан Тания у вошедшей в ресторан со своими внучками Народной артистки Абхазии Мананы Шамба. 

Акция АШАНА - Добрый картофель
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция АШАНА - "Добрый картофель"

Первая тройка "кассиров" готовилась приступить к своим обязанностям. Рядом с Каном облачались в униформу представитель Абхазии в Турции Инар Гицба и модельер Русудан Кобякова.

Женщина проявляет хозяйственность везде, и дома, и на "работе": Русудан аккуратно расставила перед собой подносы в ожидании посетителей. 

"Потрясающие кассиры!" — поразилась первая покупательница, заказывая сразу несколько порций картофеля. 

"Свободная касса!" — громогласно произнес Инар Гицба, и, как оказалось, подобный клич действенен, именно у его стойки было больше всего покупателей. Молодой дипломат, засучив рукава, взялся за дело, предлагая из ассортимента и другие вкусности.

Акция АШАНА - Добрый картофель
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция АШАНА - "Добрый картофель"

"Ваш заказ – кола, пирожное с вишней и картофель. С вас 250 рублей!" — четко произнес Инар и почти торжественно выбил кассовый чек.

По его словам, принять участие в акции он решил сразу, когда к нему обратилась руководитель фонда "Ашана" Джевейра Колосова.

"Немного было сложно разобраться в меню, которое здесь представлено. Тем не менее с удовольствием принял участие в акции. Надеюсь, придет много посетителей, и тем самым они внесут свой вклад в благотворительность", — сказал Инар Гицба. 

В качестве бонуса каждый мог сфотографироваться и получить автограф новоявленных "кассиров". Чем не преминули воспользоваться знакомые Кана Тания, которые увидели его в необычном для строгого чиновника амплуа. 

Акция АШАНА - Добрый картофель
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция АШАНА - "Добрый картофель"

"Не ожидала вас здесь увидеть", — удивилась женщина, на что замминистра иностранных дел объяснил ей — в заведении проходит благотворительная акция. 

На вторую смену заступила пресс-секретарь Sputnik Абхазия Милана Возба.

Акция АШАНА - Добрый картофель
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция АШАНА - "Добрый картофель"

"Sputnik Абхазия давно является информационным партнером благотворительного фонда "Ашана". Для нас важно и полезно, что мы  в новом формате приняли участие в акции. Примерив на себя роль кассира, мы непосредственно помогли в сборе денежных средств. Информационное партнерство с "Ашана" придает сил и энергии, поскольку чувствуем себя сопричастными к такому большому и благому делу", — призналась она. 

Первыми клиентами Миланы стали ее подруги, которые пришли, узнав о необычной для Сухума акции. 

"Они купили очень много самого разного картофеля: фри и по-деревенски. Я сама выписала заказ и упаковала покупателям, никогда раньше не приходилось заниматься такой сферой деятельности, — заметила Милана. — Получился большой пакет. Подруги повезли гостинцы коллегам на работу".  

Директор фонда "Ашана" Джевейра Колосова рассказала, что подобная акция с привлечением в качестве продавцов известных в республике людей задумывалась давно. 

"Уже пришло много покупателей, несмотря на рабочий день, — заметила Колосова. – Несомненно, акция привлекла достаточно большое количество людей, как участников, так и покупателей". 

Половина вырученных средств от продажи картофеля будет перечислена в фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей.

Акция АШАНА - Добрый картофель
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция АШАНА - "Добрый картофель"



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