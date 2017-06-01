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Архивное фото автобуса

Абхазию и ЛНР свяжет летом автобусный маршрут

© Sputnik. Виталий Белоусов
В Абхазии
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Государственное управление Абхазии по транспорту и Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР заключили договор о сотрудничестве.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. Договор о сотрудничестве предусматривает прямой автобусный маршрут между столицами Абхазии и ЛНР, но сроки запуска и его стоимость будут прописаны в отдельном документе, сказал начальник Управления Абхазии по транспорту Робестан Габлия.

По словам Габлия, договор помимо министров Абхазии и Луганской народной республики, подписали так же руководители подведомственных организаций "Апсныавтовокзала" и "Луганского регионального управления автобусных станций".

Когда именно начнут ходить автобусы Сухум-Луганск, пока неизвестно.

"Это общий договор, — пояснил Габлия. – Скоро мы нанесем ответный визит в Луганскую народную республику. К этому времени "Апсныавтовокзал" и "Луганское региональное управление автобусных станций" разработают маршрут этого рейса, подготовят необходимые документы, которые мы уже на месте подпишем".

По словам начальника Управления Абхазии по транспорту, автобусный рейс Сухум-Луганск появится уже этим летом.




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