"Царь" абхазской сцены: к 105-летию Азиза Агрба

Бадрак Авидзба, Sputnik

К 105-й годовщине со дня рождения Народного артиста Абхазии Азиза Агрба, сыгравшего множество запоминающихся ролей в Абхазском государственном театре, Народный артист Абхазии Кесоу Хагба рассказал о его актерском наследии.

Азиз Агрба окончил абхазскую драматическую студию под руководством Василия Домогарова. В 1935 году учился на режиссерском факультете Московского института театрального искусства имени Луначарского.

Национальный режиссер

"Он входил в гениальную группу, куда входили Шарах Пачалиа, Минадора Зухба, Мута Кове и другие. Национальные театры делают национальные режиссеры. После Домогарова Азиз является одним из основоположников профессионального абхазского драматического театра как режиссер", — отмечает Кесоу Хагба.

Азиз Агрба был очень образованным, всесторонне развитым, большим интеллектуалом, любил русскую классику, рассказал актер.

"Он читал Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова. Как актер, он сыграл много ролей в таких постановках, как "Дочь солнца" по сказке Нелли Тарба, также он играл великолепную роль в спектакле немецкого драматурга Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы". Нам повезло, около десяти лет мы работали с ним", — сказал Хагба.

С 1931 года Азиз Агрба работал актером в Абхазском государственном театре, 1939 по 1961 – главным режиссером. Он создавал на сцене как комедийные, так и трагедийные образы, играл в философски насыщенных, психологических драмах.

Яркая личность

Как гражданин Азиз Агрба был одним из ярчайших личностей в духовной жизни абхазской национальной культуры, уверен Кесоу Хагба.

"Он был ярким представителем нации. Азиз был в числе людей, подписывавших судьбоносные письма от лица участников национально-освободительной борьбы, которую вела наша страна", — отмечает он.

Спектакль "Царь Леон I" в постановке Азиза имел огромный успех у зрителей, рассказал Хагба.

"Из Тбилиси приехала комиссия, проверяющая художественный уровень театров. Когда посмотрели спектакль "Царь Леон I", руководитель делегации из Грузии сказал, что спектакль нужно закрыть и посадить Азиза Агрба в тюрьму за такой антигрузинский, исторически несправедливый, националистический спектакль", — подчеркнул он.

В тот период секретарем Обкома партии был Борис Адлейба, который дал поручение показывать спектакль не только в Абхазском государственном театре, а возить его по всем районам республики, рассказал Хагба.

"Мы так и поступили, показали спектакль во всех районах Абхазии, был великолепный спектакль. Когда грузинские войска вошли в Сухум, костюм Царя Леона они вынесли из театра и расстреливали", — вспоминает актер.

Азиз Агрба, помимо актерских работ, оставил и режиссерское наследие. Он ставил на сцене Абхазского театра "Данакай" Михаила Лакрба, "В глухой старине" Дзадза Дарсалиа, "Черные гости" Георгия Гулиа, "Бессмертные" Шараха Пачалиа, ""Кто из нас глухой?" Шоты Чкадуа.

В своем творчестве тяготел к произведениям, в которых разоблачались несправедливость, лицемерие, отражалась борьба нового со старым, воспевались красота и дух абхазского народа.