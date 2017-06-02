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Поклонники Валерии Адлейба в Гудауте перегородили ей путь в Сухум

Кортежу Валерии Адлейба перегородили путь в Гудауте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Валерия Адлейба (129)
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Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Анжелика Бения. Местные жители перекрыли дорогу кортежу победительницы конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба в Гудауте, сообщает корреспондент Sputnik c места события. 

С плакатами и абхазскими флагами гудаутцы скандировали: "Валерия, ты супер!", дарили подарки, поздравляли ее, называли "гордостью всей Абхазии". 

Валерия Адлейба вернулась в Абхазию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лера прилетела: победительница "Ты супер!" вернулась в Абхазию

"Гудаута не могла просто так отпустить Валерию в Сухум. Ждали ее приезда на родину с утра. Я уверена, ее достойно встретили в аэропорту, на границе. Для кого-то, возможно, это не такое большое событие. Но не для нас. Для нас Валерия – победительница! А мы умеем поддерживать и встречать победителей достойно. Мы встретили бы ее так, даже если бы она не взяла первое место на конкурсе", — сказала активистка Лана Агрба. 

После долгих и крепких объятий и пожеланий большой удачи, гудаутцы отпустили уставшую юную певицу, и она продолжила путь в Сухум. 

Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после финала молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек". 

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии получила приглашение на финал от российского музыканта и композитора Игоря Крутого. 


Темы:
Валерия Адлейба (129)


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