Кортежу Валерии Адлейба перегородили путь в Гудауте

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Анжелика Бения. Местные жители перекрыли дорогу кортежу победительницы конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба в Гудауте, сообщает корреспондент Sputnik c места события.

С плакатами и абхазскими флагами гудаутцы скандировали: "Валерия, ты супер!", дарили подарки, поздравляли ее, называли "гордостью всей Абхазии".

"Гудаута не могла просто так отпустить Валерию в Сухум. Ждали ее приезда на родину с утра. Я уверена, ее достойно встретили в аэропорту, на границе. Для кого-то, возможно, это не такое большое событие. Но не для нас. Для нас Валерия – победительница! А мы умеем поддерживать и встречать победителей достойно. Мы встретили бы ее так, даже если бы она не взяла первое место на конкурсе", — сказала активистка Лана Агрба.

После долгих и крепких объятий и пожеланий большой удачи, гудаутцы отпустили уставшую юную певицу, и она продолжила путь в Сухум.

Валерия Адлейба приехала в Абхазию сразу после финала молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" в детском лагере "Артек".

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии получила приглашение на финал от российского музыканта и композитора Игоря Крутого.



