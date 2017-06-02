Хаджимба приедет на Кипр, если команда Абхазии будет в финале ЧЕ ConIFA

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Приехать на финал Чемпионата Европы по футболу ConIFA, в случае выхода национальной сборной в финальную часть турнира, пообещал команде президент Абхазии Рауль Хаджимба, провожая футболистов на Северный Кипр.

"Ждем победы. В случае вашего выхода в финал, несмотря на все наши трудности, я попытаюсь попасть на финальную игру", — сказал Хаджимба.

Президент поблагодарил руководство и членов сборной Абхазии, всех, кто причастен к развитию футбола.

© Sputnik. Роберт Джопуа Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством и членами национальной сборной по футболу

"Этот вид спорта стал той вехой, которая позволила показать, что в нашей стране возможно объединение ради победы. Никогда не забуду тот футбол, который был продемонстрирован у нас в Абхазии с участием всех, кто здесь находится, тех, кто занимался тогда с ребятами. Это доставляет огромнейшее удовольствие, поднимает престиж нашего государства, притом, что не все так, как хотелось бы в части политического признания, экономической, финансовой составляющей. Я горжусь, что у нас есть такие молодые ребята, есть тренеры, которые отдают себя в полном объеме, для того чтобы победы, о которых мы так трепетно говорим, были бы не один раз, а постоянно сопровождали нашу жизнь, наше государство", — отметил он.

© Sputnik. Томас Тхайцук ФФА организует поездку болельщиков из Абхазии на ЧЕ ConIFA

Вице-президент Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар сказал, что, провожая футболистов на очередной крупный спортивный турнир, страна показывает миру, что республика может развиваться и в сфере спорта тоже.

"Надеемся, что они (сборная Абхазии – ред.) постараются не ударить в грязь лицом, потому что они все осознают, что они чемпионы мира, и сыграть там плохо они сами себе не позволят, постараются выиграть это соревнование", — уверен Ампар.

Президент ФФА Джума Кварацхелия с сожалением отметил, что не все ведущие абхазские игроки смогут принять участие в турнире.

"Есть, кто не смог приехать, — это большая потеря. Не сможет приехать Анри Хагуш, Сандро Цвейба, травмирован наш вратарь Алексей Бондаренко, правда ему есть хорошая замена. Все зависит от нас. Вся страна будет следить за нами. Сделаем все возможное, чтобы обрадовать наш народ", — заверил Кварацхелия.

Главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджал выразил уверенность, что все ребята настроены на победу и приложат максимум усилий.

Чемпионат Европы ConIFA пройдет с 4 по 11 июня в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве Чемпиона мира. Всего в турнире сыграют 8 команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Первый матч сборная Абхазии сыграет 5 июня. Соперниками будет команда Южной Осетии.



