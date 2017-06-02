20:59 02 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Денежные купюры и монеты России

Министр экономики: укрепление рубля - благо для Абхазии

© Sputnik. Владимир Трефилов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7 0 0

Впечатлениями от Петербургского международного экономического форума-2017 (ПМЭФ) поделился министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Адгур Ардзинба возглавляет абхазскую делегацию в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме ПМЭФ-2017. Абхазия уже третий год участвует в мероприятиях форума.

"Это очень интересная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы экономического развития России и мира", — сказал министр. 

Адгур Ардзинба объяснил, что Абхазии очень интересно, что сейчас происходит в российской экономике.

"На пленарных заседаниях обсуждались санкции, которые введены рядом стран против России, — сказал министр экономики. – Абхазия находится в изоляции, и нам интересен российский опыт преодоления санкций".

Петербургский международный экономический форум. День первый
© Sputnik. Максим Блинов
Ардзинба о ПМЭФ: планируем встретиться с чиновниками и экспертами РФ

Как рассказал Адгур Ардзинба, участвуя в форуме, он убедился, что Россия уже преодолела негативные явления, которые поначалу принесли санкции.

"Наблюдается рост российского ВВП, снизилась инфляция рубля, — сказал Адгур Ардзинба. – Для нас это важно, мы используем рубль, как платежное средство на территории Абхазии. И укрепление рубля положительно влияет на нашу экономику".

По словам Ардзинба сейчас торговый оборот с Россией занимает 70% внешней торговли Абхазии, а 95% туристов в республике – это россияне. Учитывая эти цифры, экономические показатели РФ очень важны для Абхазии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится ежегодно двадцать лет подряд. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии Президента России.

За эти годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. 

В прошлом году Петербургский международный экономический форум  собрал более двенадцати тысяч участников из 133 стран. Было подписано 356 соглашений, на сумму 1 трлн 46 млн рублей.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина под зонтом
    Ложная тревога

    Ураган, прошедший на днях в Москве, невольно внес смуту в работу служб ЧС в Казахстане, где жителей по ошибке предупредили о грядущем разгуле стихии.

  • Пересечение Южной Магистрали и Жукеева Пудовкина в Бишкеке. Архивное фото
    Море света

    Уровень бытового потребления электроэнергии в Кыргызстане выше, чем в Германии из-за низкой энергоэффективности.

  • Министр иностранных дел Владимир Макей
    Братская брань

    Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью рассказал, почему братские народы России и Беларуси бранятся – только тешатся.

  • Машины военной полиции Латвии
    Иду на таран

    Машина военной полиции, сопровождавшая колонну военной техники НАТО в Латвии, столкнулась с бензовозом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и солдаты литовской армии во время учений Железный волк-2016, архивное фото
    Обратный эффект

    Власти Литвы, мобилизуя народ на борьбу с «внешним врагом», добиваются обратного эффекта – литовцы устают от постоянной пропаганды войны.

  • Петербургский международный экономический форум. День второй
    Молдова меняет вектор

    После восьми лет проевропейской и антироссийской политики Молдова начала выправлять ситуацию, заявил президент Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День защиты детей
Праздник детства: пенная "вечеринка" и счастливые "карапузы"
Жигули за 3.5 миллиона рублей
"Жигули" за 3,5 миллиона рублей
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia