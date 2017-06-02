Министр экономики: укрепление рубля - благо для Абхазии

Sputnik, Владимир Бегунов.

Адгур Ардзинба возглавляет абхазскую делегацию в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме ПМЭФ-2017. Абхазия уже третий год участвует в мероприятиях форума.

"Это очень интересная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы экономического развития России и мира", — сказал министр.

Адгур Ардзинба объяснил, что Абхазии очень интересно, что сейчас происходит в российской экономике.

"На пленарных заседаниях обсуждались санкции, которые введены рядом стран против России, — сказал министр экономики. – Абхазия находится в изоляции, и нам интересен российский опыт преодоления санкций".

© Sputnik. Максим Блинов Ардзинба о ПМЭФ: планируем встретиться с чиновниками и экспертами РФ

Как рассказал Адгур Ардзинба, участвуя в форуме, он убедился, что Россия уже преодолела негативные явления, которые поначалу принесли санкции.

"Наблюдается рост российского ВВП, снизилась инфляция рубля, — сказал Адгур Ардзинба. – Для нас это важно, мы используем рубль, как платежное средство на территории Абхазии. И укрепление рубля положительно влияет на нашу экономику".

По словам Ардзинба сейчас торговый оборот с Россией занимает 70% внешней торговли Абхазии, а 95% туристов в республике – это россияне. Учитывая эти цифры, экономические показатели РФ очень важны для Абхазии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится ежегодно двадцать лет подряд. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии Президента России.

За эти годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В прошлом году Петербургский международный экономический форум собрал более двенадцати тысяч участников из 133 стран. Было подписано 356 соглашений, на сумму 1 трлн 46 млн рублей.