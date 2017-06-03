Одонимия Сухума, или история названий сухумских улиц: часть III

Нынешняя улица Ласурия возникла в конце XIX века во времена интенсивной застройки Сухумской горы. Как и многие соседние улицы, она первоначально не имела официального названия.

Из близлежащих дач недалеко располагалась дача Ковалева, а эта улица проходила ниже нее, поэтому сухумчане назвали ее Нижне-Ковалевской. На дачу Ковалева с севера можно было попасть с Курортной улицы (бывшей Верхне-Ковалевской, ныне — улица Папаскир) и с юга — с Нижне-Ковалевской (нынешняя улица Ласурия).

Однако в официальных документах Нижне-Ковалевская улица фигурировала как Завадская, то есть была продолжением последней. В 1912 году она была выделена из Завадской и получила официальное название — Пушкинская улица, в честь русского поэта Александра Пушкина. В конце 1959 года была переименована в улицу Ласурия в связи с кончиной известного абхазского поэта Алексея Едгиевича Ласурия (1927-1959) для увековечивания его памяти.

Один из тупиков улицы Ласурия, названный так в 1959 году, c конца XIX века носил название Короткой улицы, поскольку она была очень короткая, и на ней находилось всего две дачи. В 1996 году этот тупик улицы Ласурия получил новое имя – улица Чачба, в честь абхазского поэта и драматурга, светлейшего князя Георгия Михайловича Чачба-Шервашидзе (1846-1918), который проживал с 1906 по 1918 год в доме, стоящем в этом тупике.

© Фото: открытка из коллекции Александра Орлова-Кретчмера Дачи Семенова 1910 г.., П.С.Горбачева, И.М.Персидского на улице Чернявского

Дачи Семенова, П.С.Горбачева, И.М.Персидского на улице Чернявского — 1910 год (открытка из коллекции Александра Орлова-Кретчмера).

Часть нынешней улицы Ласурия, на спуске к Красному мосту, в конце XIX века именовалась Водовозной, поскольку воду на гору доставляли специальные водовозы — телеги с баками питьевой воды, запряженные буйволами.

На улице Ласурия и ее переулках и тупиках были возведены: дача егеря Сухумского лесничества Шабранова начала ХХ века, дом абхазского поэта и драматурга князя Чачба-Шервашидзе 1905 года постройки, здание санатория аптекаря Тарло 1900-1909 годов, здание пансиона Преображенского 1914 года, здание пансиона Георгиадиса и Празалидиса 1912 года и другие.

История улицы Папаскир такова: возникла она конце XIX века, когда шло интенсивное строительство на Сухумской горе. Изначально она не имела названия, но поскольку на ней находилась дача Ковалева, народ придумал ей название – улица Ковалевская или Верхне-Ковалевская. Так как на ней находились разные курортные учреждения – пансионы и санатории, в 1912 году ее переименовали в Курортную улицу, а в 1937 году она получила новое название — Горийская.

Улица Горийская названа так не потому, что вела в гору, а в честь родины Сталина – города Гори, поскольку на Сухумской горе, тогда носившей его имя, планировалось воздвигнуть памятник советскому вождю.

В 1980 году для увековечения памяти скончавшегося в том же году народного писателя Абхазии Ивана Папаскир (1902-1980) ее переименовали в улицу Папаскири.

На сегодняшней улице Папаскир было выстроено немало очень интересных с архитектурной точки зрения зданий: дача Преображенского начала ХХ века, дача доктора Спиранти конца ХIХ века, здание отель-пансиона “Эллада” Комнино (с 1915 года в нем располагалась учительская семинария) 1902 года постройки, здание санатория доктора Зауера начала ХХ века, дача Комнино 1907 года, дача офицеров Советской Армии (генеральская дача) 1946 года, дача секретаря и казначея Сухумского общества сельского хозяйства Германа конца ХIХ века, дача управляющего Сухумского общества взаимного от огня страхования Юрлова “Са-Матто” 1914 года, дача попечительницы Сухумской церковно-приходской школы Даль 1904 года, здание санатория старшего врача Сухумского военного лазарета Кошко 1903 года, дача доктора медицины Преображенского, отель-пансион “Русская Ривьера” 1910 года, дача подполковника Аверкиева, санаторий доктора Гамбашидзе 1905 года и другие.

По соседству располагается улица Нартаа, которая начинается от арки и идет до телевышки. Она соединяется с улицей Пантеонной, названой так в честь Пантеона, находящегося на Сухумской горе.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Одонимия Сухума, или история названий сухумских улиц - часть II

Следует отметить, что Сухумская гора (Самата) в царское время и еще долго в советское носила название Чернявской в честь краеведа натуралиста-зоолога Владимира Чернявского (1846-1915), поселившегося здесь в 1872 году.

В конце ХIХ века в связи с интенсивным освоением Сухумской горы наряду со многими улочками этого района города появилась и улица, изначально не имевшая названия, но называвшаяся горожанами улицей Чернявской, поскольку на ней проживал этот известный в городе человек. В 1940-е годы она была переименована в ул. Ниношвили в честь грузинского писателя Эгнате Ниношвили (1859-1894), а в 1996 году улице было возвращено имя Чернявского.

На улице Чернявского много интересных зданий, в основном дач: дача инспектора народных училищ Измайлова 1910 года, дача самого Чернявского 1872 года постройки, дача учителя математики Семенова 1910 года, дача архитектора Чагина 1912 года, дача доктора Горбачева 1906 года, дача доктора Персидского начала ХХ века, здание санатория “Азра” (дом Чипуровой) 1913 года, дача Епархиального наблюдателя Сухумской Епархии Алферова 1913 года, дача доктора Войцеховича 1912 года.

Рядом с улицей Чернявского в начале ХХ века возник нынешний переулок Чернявского, носивший в старое время название Дмитриевский переулок, поскольку здесь находилась дача Дмитриева, которую он построил здесь в 1901 году.

Выше сегодняшней улицы Гулиа расположилась улица Кондукторская (здесь размещалась конно-извозчичья станция), которая 100 лет назад была намного короче сегодняшней улицы имени Симона Басария (1884-1942) — видного абхазского общественно-политического деятеля, ученого-краеведа (название улица носит с 1996 года). С 1938 года она носила имя советского партийного деятеля Валериана Куйбышева (1888-1935). Эта улица на западе соединяется с улицей Харания, которая идет до улицы Ардзинба.

На ул. Кондукторской в 1904 году было построено здание Реального училища, в котором позднее разместился Сухумский индустриальный техникум.

Так мы добрались почти до предгорья. В связи с этим несколько улиц, расположенных вокруг, имели эпитет «подгорная».

Здесь находится довольно короткая улица, носившая изначально название Нижняя Подгорная. В 1880-х годах она была переименована в 3-ю Подгорную. С установлением советской власти в 1920-х годах она получила название Дарьинская, а в 1931 году ей было присвоено имя советского партийного деятеля Михаила Цхакая (1865-1950). С 1996 года стала носить новое имя — художницы Варвары Бубновой (1886-1983), с 1959 по 1979 годы проживавшей и творившей в Сухуме.

© Фото: открытка из коллекции Александра Орлова-Кретчмера Сухум, гора Чернявского

Далее шла Средняя Подгорная улица, которая в 1880-х годах была переименована в 1-ую Подгорную улицу. Часть ее в начале ХХ века фигурировала как Тупой переулок из-за трапециевидного тупого угла, но это название позже не использовалось. Во второй половине 1930-х вся 1-ая Подгорная была переименована в улицу 4 Марта — дня установления советской̆ власти в Абхазии. А другая улица, до 1936 года носившая это же название, стала именоваться улицей Кагановича. Сегодня это улица Героев 4-го марта. Здесь расположены: дом промышленника Ибрагима Искандер 1903 года, здание высшего начального училища 1900 года, дом Платона Кокая 1913 года и другие.

Недалеко, наискосок, улочка в один квартал между 1-й Подгорной̆ улицей и Подгорным шоссе — 2-я Подгорная улица. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов она получила называние Марухской — в честь освобождения Марухского перевала от немецко-фашистских захватчиков. На ней был дом братьев Симеониди 1900 года, дом дворянки Маргания 1903 года и другие здания.

Следует отметить, что 1-ая Подгорная улица прежде продолжалась и тянулась вверх, включая будущий Олимпийский тупик или Олимпийскую улицу (сегодня ул. Карачаевская).

Выше нее протянулось Подгорное шоссе. Название связано с находившейся еще с 1830-1840-х годов под горой Трапеция так называемой Подгорной слободы, в которой проживали военные, имевшие семьи. В середине XIX века вдоль их домов возникла улица, названная Верхней Подгорной. Южнее прошла Средняя Подгорная улица, и еще ниже — Нижняя Подгорная улица.

В 1880-х Верхнюю Подгорную переименовали в Подгорное шоссе. Это название она носила около 70 лет, после чего в 1950-х годах, была переименована в Привокзальную улицу, поскольку вела к построенному в те годы железнодорожному вокзалу. А в 1960-х годах ее переименовали в улицу Чочуа — в честь советского государственного и партийного деятеля Андрея Чочуа (1879-1965).

С 1996 года улица носит имя выдающегося абхазского историка-кавказоведа и видного общественного деятеля Георгия Дзидзария (1914-1989), который проживал на ней с 1956 года.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Одонимия Сухума, или история названий сухумских улиц - часть II

Левее улица Дзидзария плавно переходит в улицу Эшба, названную в честь руководителей борьбы за установление советской власти в Абхазии Ефрема Эшба (1893-1939). Улица Эшба (бывшая некогда Афонским шоссе) далее соединяется с Сухумским шоссе.

На Подгорном шоссе были возведены интересные здания: дача Дундер 1899 года, особняк купца Нинуа 1914 года, дача садовода Малани, возведенная в 1890-е годы, дача Ломакиной, пансион Гюль-Азизовой “Монрепо” 1890-х годов постройки, а в советское время в 1951 году появилось здание Сухумского вокзала.

После описания улиц, распланированных горизонтально на плане города, перейдем к расположенным вертикально.

Если посмотреть на карту города столетней давности, опубликованную в «Иллюстрированном практическом путеводителе по Кавказу» Москвича в 1915 году, то можно заметить, что на западной его стороне были уже нарезаны участки, вычерчены улицы, идущие перпендикулярно набережной, но им еще не были присвоены названия.

Здесь мы видим 1-ю, 2-ю и 3-ю Новые улицы. Первой с западной стороны улицей фигурирует 3-я Новая, получившая такое название в 1910 году, возникшая тремя годами ранее в 1907 году, как одна из «вновь нарезанных улиц». Позже она довольно часто меняла названия: с 1912 года — Багратионовская (в честь российского генерала Петра Багратиона (1765-1812), с 1931 года – улица Сталина, с 1937 года – улица Советская, а позже – улица Карла Маркса. В 1995 году, в связи с кончиной известного абхазского историка, этнографа и литературоведа Шалвы Инал-Ипа (1916-1995), для увековечивания памяти улица получила его имя.

Эта улица не похожа на остальные. Посередине ее раскинулся бульвар Инал-Ипа. Далее левее от нее — 2-я Новая, возникшая в 1907 году, но сначала она была без названия. Стала 2-й Новой в 1910 году, а два года спустя в 1912 году ей было присвоено официальное название Гоголевской улицы, хорошо известной позже как улица Гоголя, в честь классика русской литературы Николая Гоголя (1809-1852). Это название улицы не изменялось вплоть до второго десятилетия ΧΧΙ века. Сегодня она носит имя героя Абхазии, генерал-лейтенанта Сергея Дбар (1946-2002).

После нее идет 1-я Новая, возникшая в 1907 году как «вновь нарезанная улица». Свое первое название она получила в 1910 году как 1-я Новая. С 1912 года названа Шервашидзевской в честь генерала русской армии Шервашидзе-Чачба, но после прихода советской власти была переименована в честь большевика Серго Орджоникидзе (1886-1937).

После убийства археолога, кавказоведа и государственного деятеля Абхазии Юрия Воронова (1941-1995), эта улица в 1995 году получила его имя.

Из старой архитектуры на этой улице сохранились: дом управляющего Кодорским лесопильным заводом Максимова начала ХХ века, дом купчихи Папаскир 1910 года, дом торговца фуражем Кирьяко 1914 года, дом оптового торговца Кирьяко 1911 года, дом мещанина Сущенко 1909 года, здание подворья и домовая церковь Каманского Иоанна Златоустовского женского монастыря 1904 года постройки.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Сухум: улицы времени

Далее на восток идет улица Рыбная, возникшая в 1880-х годах. Называлась она жителями города Рыбной улицей, так как вдоль нее располагались рыбные ряды. Это неофициальное название закрепилось и в официальных документах.

В 1908 году она была переименована в Воронцовско-Дашковскую в честь 50-летия Наместника (1905—1916) Его Императорского Величества на Кавказе и Главнокомандующего войсками Кавказского военного округа, генерал-адъютанта, графа Иллариона Воронцова-Дашкова (1837—1916). В 1924 году была переименована в улицу Лакоба — в честь Нестора Лакоба. С 1931 года носила название улицы 1 Августа.

В 1944 году стала носить имя погибшего советского военачальника Героя Советского Союза Константина Леселидзе (1903-1944). После войны 1992-1993 годов она была переименована в Абазинскую.

Здесь были возведены культовые учреждения и дома: Католический костел в 1908 года, Лютеранская кирха 1913 года, Греческая церковь, строившаяся в течение 1909-1915 годов, здание табачной фирмы “Лаферм” в начале ХХ века, дом промышленника Стефаниди 1902 года, дом купца Караяниди 1905 года, здание греческой школы 1909 года, дом замначальника Сухумского округа, подполковника Навроцкого 1913 года, дом торговца Еркомайшвили 1890 года, здание табачной фирмы Асмолова 1900 года Городской футбольный стадион и другие.

Открытка из коллекции Александра Орлова-Кретчмера

Далее ближе к центру города шла Морская улица, возникшая в 1880-х годах. Была переименована в Алексеевский проспект в 1904 году в честь родившегося 30 июля 1904 года наследника цесаревича Алексея, единственного сына императора Николая II.

После советизации Абхазии этой улице было присвоено имя международного деятеля рабочего движения Карла Либкнехта (1871-1919). Впоследствии улица получила новое название — улица Маленкова, в честь советского деятеля Георгия Маленкова (1902-1988). После участия его в «Антипартийной группе» в 1957 году он был выведен из состава ЦК КПСС и в 1961 году исключен из партии. Улицу переименовали в Октябрьскую в честь Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года. В 1996 году ей было присвоено имя академика и правозащитника Андрея Сахарова (1921-1989).

© Фото: из архива Анзора Агумаа Поэзия сухумских улиц

На улице Академика Сахарова расположены: дом купца Мураханиди 1902 года, здание табачной ферментационной фабрики табакопромышленника Яхиопуло, дом семьи Политидис 1905 года (был снесен в 2016 году), дом Ефремиди, дом директора синематографа “Ренессанс” Димитриадиса постройки начала ХХ века, два дома семьи Пархариди 1900 года и 1908 года, казначейство, канцелярия податного инспектора Сухумского округа, дом Софьянова 1912 года, дом Софьянова 1913 года, Торговый дом сухумского отделения Товарищества Кушнерева 1914 года и другие.

Параллельно с правой стороны от нее идет улица, возникшая в 1850-х годах и выходящая к главной пристани города. Ее первоначальное название – Воронцовская, в честь князя, генерал-фельдмаршала Михаила Воронцова (1782-1856), главнокомандующего кавказскими войсками и наместника Николая Ι на Кавказе.

В советское время эта улица часто изменяла названия. Она побывала и улицей имени революционера Григория Зиновьева, и Приморской, и улицей 1 Мая, Молотова и Орахелашвили. Названа Приморской, так как шла прямо от моря; 1 Мая – в ознаменование праздника Международного дня солидарности трудящихся.

Когда Молотова (причислили к «Антипартийной группе» и в 1957 году вывели из состава ЦК КПСС, а затем в 1961 году исключили из партии, улица была переименована в честь грузинского большевика Ивана Орахелашвили. Это название продержалось более 30 лет, после чего получило нынешнее наименование — улица Конфедератов, в честь участников Конфедерации горских народов Кавказа, пришедших на помощь Абхазии в 1992–1993 годах для отражения грузинской агрессии.

Здесь тоже много всего интересного: здание табачной фирмы Стамболи 1902 года, здание отеля “Бристоль” — дом купчихи Катаси 1904 года, дом представителя Одесской фирмы Шаманского и Янгродского в Сухуме Карагезова 1902 года, дом владельца шлюпок и лодочной странции в порту Яхиопуло 1880 года, дом председателя Сухумского общества Магометан-суннитов, купца Мухарема Буюк-оглы 1905 года, здание меблированных номеров “Лондон” 1904 года купца Качарава, дом негоцианта Петриди, дом семьи негоциантов Диамантопуло конца ΧΙΧ века, новое здание Сухумской телефонной станции 1910 года, здание Товарищества Шапшал 1912 года, здание частной больницы докторов Рукина, Спиранти и Григолия 1915 года.