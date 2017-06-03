Батал Чежия победил Артема Вычкина в рейтинговом бою

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Батал Чежия победил в рейтинговом бою россиянина Артема Вычкина на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону 3 июня.

Основной бой вечера — это встреча Дмитрия Кудряшова с нигерийцем Оланреваджу Дуродола.

Батал Чежия выступал в весовой категории — 76 килограммов. Победу абхазскому спортсмену присудили единогласно, все четыре раунда боксерского поединка остались за Баталом Чежия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Качарава: победа Батала Чежия в Ростове повысит его рейтинг

"Бой конечно был в нашу пользу, Батал выиграл единогласным решением судей, но соперник был очень опытный, не давал подойти к себе. Во втором раунде Батал нанес сопернику хороший удар, соперник должен был вот-вот упасть, но оказался крепким и удержался на ногах. Бой был напряженным, но мы выиграли уверенно", — подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы.

Для Батала Чежия бой с Артемом Вычкиным стал третьим в профессиональной карьере, как и в двух предыдущих боях абхазский боксер сумел одержать победу.

До этого боя Батал Чежия занимал 22 строчку в рейтинге боксеров в России. В мировой классификации, абхазский спортсмен был на 424 месте.

Фото предоставлено Аликом Карди оглы Батал Чежия победил Артема Вычкина

Организаторы боксерского вечера: Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского округов, Федерация профессионального бокса Ростовской области и Федерация профессионального бокса России.



