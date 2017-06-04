Раньше всех: вспоминая Анатолия Шония

Sputnik, Амра Амичба.

Журналист Зураб Аргун вспоминает, что в 1981 году, когда после окончания вуза он пришел работать на Абхазское телевидение (АТ — ред.), Анатолий Шония уже был режиссером.

"Анатолий Шония работал на Абхазском телевидении с 1978 года, с момента открытия. Он хорошо писал по-русски. Когда не хватало корреспондентов, он сам ходил на события и писал тексты, а также снимал видео в качестве оператора," — сказал Зураб Аргун.

Шония был режиссером информационных выпусков "Амшеикушара" на АТ.

"Поскольку я был ведущим новостей, мы ежедневно работали вместе, — заметил Зураб Аргун. — Днем работал как корреспондент или редактор выпуска, а вечером вел программу иногда с Эммой Адлейба, иногда один. Так бывало, что за день я уставал, а вечером в эфире нужно было так выглядеть, чтобы не отражалась моя усталость. Иногда забывали пообедать тоже, так увлекались работой, что время проходило незаметно".

© Sputnik / Томас Тхайцук "Амаркатыл" абхазского футбола Энвер Арджения

Аргун рассказал о репетициях перед эфиром, когда режиссер давал ему профессиональные советы и делал замечания.

"Толик мне говорил, то, что ты целый день работал – это понятно, но зритель не должен это ощутить, мало ли какое у тебя настроение. Ты должен читать новости четко, и в темпе, как на всех каналах. Смотри на других ведущих, подтягивайся. Не надо засыпать в эфире – он мне говорил", — делится журналист.

Анатолий Шония как спортсмен и бывший футболист, любил освещать спортивные мероприятия, он автор многих спортивных терминов на абхазском языке.

"Болел за сухумское "Динамо" и, естественно, режиссировал спортивные передачи. Мы тогда уже могли в прямой эфир выходить. Комментировал матчи на абхазском языке Энвер Арджения, тоже автор удачных переводов футбольных терминов, они тесно работали, иногда Анатолий подсказывал что-то новое , когда снимали футбольные матчи", — заметил Аргун.

По словам Зураба Аргун, в 1989 году, когда были стычки с грузинами, Анатолий Шония ночевал на работе.

"У Толика не было собственного жилья в Сухуме, каждый день ездил в Ткуарчал. Утром раньше всех приезжал, несмотря на то, что его дом находился далеко. И когда были эти события, он ночевал на работе. Никуда не уезжал. В кабинете редактора был диван, на этом диване он спал, — отметила журналист. – Два-три дня не пришлось и нам ночью домой уходить. Сотрудницы шли домой, готовили покушать и приносили нам на работу, мы там и обедали, и ужинали. Не уходили с работы, потому что ситуация была очень напряженная, нужно было все время отслеживать события".

Когда диктор Зураб Аргун зачитывал текст Указа о всеобщей мобилизации председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба, режиссером этого спецвыпуска тоже был Анатолий Шония.

"Нам позвонили и сказали не уходить из эфира, после повтора будет чрезвычайное сообщение. Я зачитывал этот текст, Толик во время прямого эфира записал выпуск, потом мы в течение дня каждые 30 минут обновляли, добавляя к этому обращению те материалы, которые Руслан Хашиг, Энвер Арджения и Гарри Дбар снимали на Красном мосту. Практически все время были в эфире", — вспоминает журналист начало Отечественной войны народа Абхазии.

По словам Зураба Аргун, в течение первых трех дней войны, пока телевизионщики находились в Сухуме, Анатолий Шония не мог попасть к себе домой в Ткуарчал.

"Когда мы все выехали в Гудауту, какое-то время были вместе. Потом он на вертолете полетел в Ткуарчал. И там он снимал на позициях, как наши бойцы воевали, какие в блокадном городе были проблемы. Военный архив с Восточного фронта большей частью снят именно им. Там работали и другие операторы, ездили из Гудауты и наши корреспонденты, но постоянно материалы делал именно Анатолий Шония. Репортажи присылал с очередным вертолетом в Гудауту", — отметил журналист.

Со слов очевидцев Зураб Аргун рассказал, что как-то в момент съемок позиции бойцов абхазской армии в Очамчырском районе подверглись обстрелу, Анатолий Шония упал на спину, ударился о камень и повредил позвоночник.

© Фото: Саида Возба Фатима Кутелия: во время войны люди от нас ждали новостей с фронта

"С этого момента началась его болезнь. После войны, когда приехали в Сухум вещать начали не сразу, потому что не было электричества. Толик все так же приезжал из Ткурачала, работал, но было видно, что он себя чувствует все хуже и хуже. И вот в 1996 году он серьезно заболел и, к сожалению, умер в возрасте 49 лет", — с горечью в голосе сказал Зураб Аргун.

И добавил, что Анатолий Шония любил Абхазию и профессию телевизионщика.

"Очень болел за Абхазское телевидение, очень хотел, чтобы телевидение было на высоком уровне, — подчеркнул Зураб Аргун. — Он был очень искренним человеком. Относился со всей душой к коллегам, все его уважали и любили. Не было такого, чтобы он на кого-то камень за пазухой держал, чтобы про кого-то плохое сказал. Был искренним и уважительным ко всем".

Журналисту, режиссеру, оператору Абхазского телевидения, кавалеру ордена Леона Анатолию Шония 4 июня исполнилось бы 70 лет.