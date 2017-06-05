Закодировать абхазский: трудности перехода

Sputnik, Бадри Есиава.

Проникнуть в консорциум

Изначально, на заре компьютеризации, рассказал Ахра Бжания, на вычислительных машинах был установлен только один латинский шрифт с возможностью набора 256 символов. Каждый раз, когда пользователь пытался набрать текст на любом другом языке, алфавит которого отличался от латиницы, приходилось подгружать специальную "кодовую страницу" под каждую систему символов отдельно. Это было очень неудобно и занимало много времени.

© Sputnik. Валерий Мельников Siri научили говорить на абхазском языке

"Эта программа перекодирует 128 символов из 256 и дает возможность писать на своем языке представителям десятков народов. Точно не помню, кажется, в начале 2000-х была сформирована группа "Unicode Consortium", которая предложила новую кодировку символов путем кодирования символов не одним байтом, как раньше, а восьмью", — углубился в технические нюансы Ахра Бжания.

Это позволило использовать не 256 символов, а уже до 64 тысяч. В первую очередь, добавил Бжания, это стало удобным нововведением для полиграфии и интернета. Уже любой пользователь мог написать текст практически на любом языке мира. А тот, кому адресовано послание, может свободно прочесть его, без всяких дополнительных программ.

"Непризнанный" шрифт

К внедрению абхазского шрифта в единую систему "Unicode" Ахра Бжания и его единомышленники приложили немало усилий. Задачу облегчало лишь то, что эта международная некоммерческая и неправительственная организация не обращает внимания на политический статус страны. Отсутствие международного признания Абхазии в начале 2000-х не стало преградой в этом деле.

"Каждый символ – буква имела свой определенный уникальный номер в системе "Unicode", и точно так же те символы абхазского языка, которые не присутствуют на клавиатуре с кириллицей, получили собственный номер. Эту прошивку и раскладку клавиатуры сделала наша компания", — объяснил Ахра Бжания.

Он вспомнил, как проходила работу по включению абхазского шрифта в единую систему кодирования. Для начала отправили заявку в "Unicode Consortium". Они рассматривают подобные запросы, подчеркнул Бжания, и чаще всего их принимают, так как главная цель организации — заполнить пространство своей системы как можно большим количеством языков.

"Конечно, для достижения этих целей нужны были программисты и шрифтовики, которые на уровне национальной инициативы смогли разработать клавиатуру, создать программу для установки на компьютере", — рассказал Бжания.

Он отметил, что в ходе подготовки абхазского шрифта его разработчики консультировались с лингвистами, но основная нагрузка легла на "технарей".

Сегодня программа установки абхазского шрифта находится в открытом доступе в интернете. Каждый желающий может скачать ее и установить на свой компьютер или мобильное устройство.