Эшба о кредитовании жилья: нет достаточных средств

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Отсутствие достаточных финансовых средств у государства не позволяет предоставить жилищные кредиты нуждающимся семьям, об этом в интервью Sputnik сказал вице-премьер Абхазии Беслан Эшба.

"Нет достаточных финансовых средств, чтобы предоставить молодым семьям такую долгую кредитную историю. Чтобы проценты по кредитам были низкими, ипотечное кредитование требует серьезной денежной массы", — пояснил Эшба.

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Он рассказал, что возглавляемая им временная комиссия "По рассмотрению вопроса по оказанию государственной поддержки гражданам Республики Абхазия и безвозмездном предоставлении жилья за счет средств Республиканского бюджета" рассматривает порядка 20 заявлений от многодетных семей и семей участников Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Деревянная лестница к мечте

"Комиссия занимается вопросами дальнейшего места проживания этих граждан. Собраны материалы, главам администраций разосланы письма, с просьбой предоставить информацию о жилом фонде, который есть. Также мы переговорили с Нацбанком и Сбербанком. Они нам предоставили информацию. Сейчас информация обрабатывается комиссией, и к концу месяца планируем провести заседание по обработанной информации, посмотрим, что мы можем из того жилого фонда, который указан в письмах, предоставить семьям", — отметил вице-премьер.

Эшба подчеркнул, что одновременно ведутся переговоры премьер-министра с собственниками жилья, готовыми продать государству квартиры.

Кабинет Министров Абхазии за последние несколько лет выделил квартиры 16 молодым семьям.