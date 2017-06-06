Брейкдансеры Абхазии: зарубежные чемпионаты повышают профессионализм

СУХУМ, 6 июня— Sputnik, Амра Амичба. Участие в зарубежных чемпионатах поможет брейкдансерам Абхазии поднять свой профессиональный исполнительский уровень. Об этом в студии радио Sputnik сказала брейкдансер Мадина Кутелия.

На фестивале Абхазию представляли Мадина Кутелия, Жасмин и Джульетта Кюлян. По словам Мадины Кутелия, несмотря на то, что они не прошли отбор, намерены исправить свои ошибки и лучше подготовиться к десятому "Combonation".

"Combonation" - это уровень. Все, кто хочет развития и выйти на определенный уровень, обязательно должны побывать в Казани. Традиционно чемпионат проходит в Казани. Еще "Combonation" знаменит тем, что там принимают участие танцоры мирового уровня, которые представляют Россию на чемпионатах мира по брейк-дансу", — заметила Мадина Кутелия.

По мнению Жасмин Кюлян, уровень каждого брейкдансера будет подниматься по мере того как будут участвовать в таких чемпионатах.

Радиоверсию слушайте здесь >>

"Эмоции, которые можно испытать на чемпионате, невозможно передать сидя в кресле. Просто надо побыть там, почувствовать, — сказала Жасмин. — После приезда из Казани ощущаем, как мы растем. О танцоре судят по тому, на скольких чемпионатах он побывал. За собой замечаем, что появляются новые идеи".

Кюлян заметила, что в Абхазии брейк-данс развивается не так стремительно, как в России. Всего шесть лет назад в республике стали заниматься этим видом танцев.

Брейкдансеры из Абхазии рассказали о доброжелательном отношении участников фестиваля к абхазским танцорам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме 13

"В первый раз так далеко выехали на чемпионат, дальше Краснодара не ездили, — сказала Мадина Кутелия. — Показали себя как могли. И люди, которых мы встретили, очень доброжелательные. Я даже чувствовала, что нахожусь у себя дома. Несмотря на то, что это был наш первый "Combonation", мы не чувствовали себя чужими, стали родными для всех. Нас заметили, позвали на радио. Мы рассказывали о том, как развивается брейк-данс в Абхазии, о наших ощущениях".

Девушки остались довольны своим выступлением.

"Я была очень рада видеть, что не отстаем от других, хотя там были девочки из разных городов: Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Владимира — они профессионально занимаются танцами по десять лет. Мы не можем заниматься регулярно, только два раза в неделю. И зная, какая между нами разница большая, во времени тренировок мы абсолютно от них не отставали. Нас заметили, и все были удивлены, что мы так издалека приехали", — сказала Мадина Кутелия.

На Международном фестивале брейк-данса "Combonation" было около 1000 участников.

На фестивале выступили выдающиеся представители брейк-данса Франции, Венесуэлы, Португалии, Германии, Испании, Польши, Казахстана и Таджикистана.