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Арбитражному суду Абхазии исполнилось 20 лет

© Fotolia/ Izzetugutmen
В Абхазии
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Торжественное заседание в честь 20-летия Арбитражного суда Абхазии состоялось в Кабинете Министров во вторник 6 июня.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Создание Арбитражного суда в Абхазии — одно из значимых в истории абхазского правосудия событий, сказала председатель суда Фатима Квициния на торжественном заседании в честь 20-летия со дня создания Арбитражного суда во вторник 6 июня.

"Все, кто стоял у истока создания арбитражного суда, проделали колоссальную работу. Задача была в том, что нужно было разработать механизм, который способен эффективно реагировать на возникающие вызовы в сфере рыночной экономики", — подчеркнула Квициния.

По ее словам, за прошедшие 20 лет Арбитражный суд из двухзвенной структуры разрешения  хозяйственных споров перешел в полноценный суд.

"Он превратился в суд, состоящий из первой, кассационной и надзорной инстанции. Все это явилось следствием необходимой в стране судебной реформы", — отмечает она.

Торжественное заседание в честь двадцатилетия Арбитражного суда Абхазии
Sputnik, Бадрак Авидзба
Торжественное заседание в честь двадцатилетия Арбитражного суда Абхазии

Современный этап развития Абхазии и проходящая судебно-правовая реформа обусловили необходимость дальнейшего повышения эффективности арбитражного правосудия, говорит Квициния.

С юбилеем Арбитражный суд Абхазии поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Арбитражный суд на протяжении двух десятилетий постоянно совершенствуется, менялись его функции и задачи, но он всегда оставался на страже прав и законных интересов государства и хозяйствующих субъектов. По человеческим меркам, 20 лет – это небольшой срок, но нам есть чем гордиться", — сказал глава государства.

Совершенствование арбитражно-процессуального законодательства в соответствии с проведенной судебной реформой — важный этап в развитии не только Арбитражного суда, но и всей судебной системы в целом, считает Хаджимба.

Президент пожелал судьям и работникам аппарата Арбитражного суда крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности.

В честь юбилейной даты президент подписал Указ о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия", его удостоились председатель Арбитражного суда Фатима Квициния  и  Валерий Гурджуа, первый глава Арбитражного суда. 



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