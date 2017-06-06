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Минсельхоз Абхазии будет контролировать оборот химпрепаратов

© Fotolia/ Viperfzk
В Абхазии
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Более 30 вопросов было рассмотрено на заседании Кабинета Министров Абхазии 6 июня 2017 года.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Регулировать производство, экспорт и импорт биологических и химических средств, использующихся в сельскохозяйственной сфере, согласно утвержденному на заседании Кабинета Министров Абхазии положению, будет Министерство сельского хозяйства республики.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Владимира Даурова, средства фитосанитарного назначения, в частности, ядохимикаты и другие средства должны производиться, экспортироваться, импортироваться и реализовываться под контролем компетентных государственных органов, поскольку данные средства несут угрозу здоровью и жизни человека и окружающей среде. 

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"В настоящее время, к сожалению, такой контроль не осуществляется, потому что никто не знает, кто, чего и сколько завозит. К тому же к нам часто обращаются инвесторы, местные предприниматели, которые готовы наладить собственное производство здесь, в республике", — сказал Дауров. 

На заседании Кабинета Министров члены правительства также внесли временные изменения  в постановление "О порядке уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". Начальник правового отдела Кабинета Министров Лаша Цаава пояснил, что они касаются наркотических средств, выдаваемых тяжелобольным. 

"В соответствии с действующим порядком, как правило, для облегчения болей онкобольным, которые находятся в домашних условиях, выдаются наркотические средства. Выдаются препараты с запасом на пять-семь дней. Когда наступает смерть, к сожалению, неиспользованные ампулы или таблетки подлежат возврату. Но, в соответствии с действующим порядком эти препараты нельзя было применять в дальнейшем. Принято решение, что если целостность лекарств не нарушена, маркировка в порядке, то лекарство можно использовать. Это просьба министерства, так как на эти препараты тратится большое количество финансовых средств. Это временная мера", — подчеркнул Цаава.

С предложением Минздрава согласился и премьер-министр Беслан Барциц. Он сказал, что утилизация годных, но неиспользованных лекарственных препаратов не целесообразна.



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