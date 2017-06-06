Пособие по уходу за ребенком увеличится до трех тысяч рублей

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения полутора лет составит три тысячи рублей. Соответствующие изменения внесены членами Кабинета Министров Абхазии в "Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию".

По словам председателя Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии Амирана Какалия, пособие будет выплачиваться вне зависимости от количества детей в семье.

"Мы провели анализ ситуации в этой области. Фонд готов выполнить обязательства в полном объеме. Данное постановление вступит в силу с 1 июля 2017 года. Ранее сумма этого пособия составляла две тысячи рублей", — сказал Какалия.

Руководитель Фонда также отметил, что с 2018 года увеличится сумма пособия и для многодетных семей, которые на сегодняшний день получают от государства три тысячи рублей.

Ежемесячная выплата установлена и членам Союза журналистов Абхазии, которые ранее были членами Союза журналистов СССР. По словам начальника правового отдела Кабинета Министров Лаши Цаава в список входит 29 журналистов, которые будут получать по две тысячи рублей.

Министр труда, занятости и социального обеспечения республики Руслан Аджба доложил, что список инвалидов первой группы (критерий "А") Отечественной войны народа Абхазии дополнился еще четырьмя ветеранами, которые будут получать пособие в размере десяти тысяч рублей в месяц.

"Пособия назначаются инвалидам первой группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, помощи или надзоре. Право на получение пособия возникает с момента внесения их в список инвалидов первой группы. Пособие в размере десяти тысяч рублей выплачивается за счет республиканского бюджета", — сказал Аджба.

Премьер-министр республики Беслан Барциц отметил, что за каждого из них ходатайствовали Ассоциация инвалидов, местные органы власти и специальная комиссия.