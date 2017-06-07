Хаджимба о персональных пенсиях депутатам первого созыва: надо подождать

СУХУМ, 7 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что с назначением персональных пенсий депутатам первого созыва Парламента республики следует подождать, об этом он сказал на пресс-конференции в среду 7 июня.

"Нам трудно будет объяснить инвалидам, ветеранам войны, Героям Абхазии это решение", — подчеркнул глава государства.

5 июня 2017 года Совет Общественной палаты Абхазии обратился к президенту с просьбой об установлении персональных пенсий депутатам первого созыва Парламента, учитывая их особую роль и статус Парламента созыва 1991 — 1996 годов.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня. Глава государства рассказал о деятельности руководства страны в сфере экономики, обеспечения безопасности, развития курортной отрасли и других вопросов, касающихся укрепления социальных и политических институтов республики.