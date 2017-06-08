Политолог: цель Трампа - повысить доходы корпораций США

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. По данным соцопроса компании IFop, среди жителей Европы растет количество людей, не согласных с увеличением расходов на оборону.

Формально на существование НАТО страны-участницы должны отчислять по 2% из своих бюджетов. В 2016 году по оценкам НАТО, Германия перевела на нужды обороны только 1,19% ВВП, Франция 1,78%, Великобритания 2,21% и Италия 1,1 %. Трамп призвал увеличить процент отчислений.

Политолог Николай Трапш считает, что этот призыв не выгоден ни богатым, ни бедным странам Европы. У бедных нет средств, богатые не видят реальных угроз своей безопасности со стороны России.

"Изменения отношения европейцев к НАТО связано также с сомнениями в будущем Евросоюза, который финансово тащит на себе Германия, — сказал Трапш. – Страны Восточной Европы, вступающие в Евросоюз и в НАТО, напуганы антироссийской пропагандой, но у них нет денег".

Согласно данным соцопроса проведенного компанией Ifop, занимающейся исследованием общественного мнения, с увеличением отчислений в бюджет НАТО не согласны более половины (53%) итальянцев и почти половина (47%) немцев.

В то же время более трети французов (35%) и четверть британцев (25%) считают, что затраты на оборону не должны расти.

Политолог уверен, что за призывом Трампа увеличить финансирование НАТО стоит прибыль военных корпораций США, у которых страны Европы будут закупать вооружение и технику.

"Президент США объявит, что НАТО для успешности нужно очередное перевооружение, и деньги, которые платят в казну альянса европейцы, потекут военным корпорациям США, производящим оружие и технику, — сказал Трапш. – Это реальная причина призыва Трампа".

По словам политолога, причина роста количества людей, не согласных с увеличением затрат на оборону, в том, что европейцам надоедает быть донорами американской экономики.