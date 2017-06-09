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Еник: мы просили Грузию передать описи архивов об Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Международный день архивов, заместитель начальника Государственного архивного управления Абхазии Дмитрий Еник рассказал Sputnik об архивном деле в республике.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская сторона в рамках Женевских дискуссий просила Грузию передать описи материалов, хранящихся в грузинских архивах, сказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника Государственного архивного управления Абхазии Дмитрий Еник.

"Мы просили грузинскую сторону передать описи тех документов, которые хранятся у них в архивах. Однако они не выполняют нашу просьбу, все время находят какие-то отговорки", — добавил Еник.

По словам заместителя начальника архивного управления, абхазская сторона в точности не знает, какие материалы, связанные с республикой хранятся в Грузии.

"Во время Женевских дискуссий они передают нам документы по специальной программе, скидывают копии на диски", — отметил он.

Интерактивная инсталяция Память, без названия
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Память, без названия" на СКЛАДЕ

За все время осуществления программы по возвращению архивных документов в Абхазию, грузинская сторона передает различные материалы, но избирательно, рассказал Еник. 

"Они передают документы выборочно, к примеру, к нам уже попали документы XIX, начала XX века. Также градостроительные планы Сухума, Гагры, Нового Афона, еще неплохая подборка документов про фамилию Чачба и другие материалы", — рассказал архивариус.

В Государственном архивном управлении существует проблема с кадрами, сообщил он и пояснил, что зарплаты очень низкие. 

15 марта 1929 года Президиум Центрального исполнительного комитета и Совета Народных комиссаров ССР Абхазия принял постановление "Об организации архивного дела".

Во время Отечественной войны народа Абхазии, 22 октября 1992 года, грузинские военные подожгли здание архива. На сегодня Государственный архив располагается в реконструированном здании педагогического института Абхазии.



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