Путешествие по Абхазии в вопросах и ответах

Как добраться

Абхазия расположена между отрогами Главного Кавказского хребта и берегом Черного моря. Прямых авиарейсов в Сухум нет. Добраться в Абхазию можно, прилетев в аэропорт города Сочи, откуда до границы с Абхазией всего несколько километров. Поезда в Сухум ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Самары и Белгорода.

Цены

Цены на авиа и ж/д рейсы из в Москвы в Адлер и обратно начинаются с пяти–семи тысяч рублей. Пересечь абхазо-российскую границу можно на контрольно-пропускном пункте "Псоу". Без визы это возможно для граждан России, Тувалу, Никарагуа, Венесуэлы, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии.

Услуга "Единый билет"

В этом году появилась услуга "Единый билет", по которой можно купить билет на автобус от адлерского вокзала до места отдыха в Абхазии. Цены следующие: в Гагру – 550 ₽, в Пицунду – 700 ₽, в Гудауту – 850 ₽, в Новый Афон – 1000 ₽, в Сухум – 1200 ₽. Для детей до пяти лет в сопровождении взрослых проезд бесплатный с предоставлением отдельного места.

Где жить

В Абхазии широкий выбор отелей и пансионатов. Большинство туристов предпочитают снимать квартиры в частном секторе. Притом, делают это заранее по интернету, воспользовавшись услугами местных квартирных бюро. Цены начинаются от 1000 ₽ за место в съемной квартире, от 2 500 ₽ за двухместный номер в гостинице уровня трех звезд.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Как получить удовольствие от Абхазии: готовьтесь

Какая валюта

Абхазия – рублевая зона, российским туристам менять деньги не придется. Доллары и евро можно обменять в любом банке или пункте обмена валюты. Вам понадобятся наличные деньги во время путешествия по стране.

Сколько стоит транспорт

Такси в пределах города – 100 —150 ₽, общественный транспорт — 15 ₽ за поездку на маршрутке, 10 ₽ — на автобусе, 5 ₽ — на троллейбусе.

На каком языке говорят в Абхазии

Государственный язык в республике абхазский, но русский также является языком делопроизводства и распространен в республике наравне с абхазским.

Дорого ли звонить

В Абхазии два мобильных оператора, они предоставляют тарифы, в том числе, рассчитанные на туристов. Центры обслуживания абонентов имеются во всех городах страны, включая абхазо-российскую границу. Покупка местного номера обойдется примерно в 250 ₽. Минута вызова в Россию и страны СНГ стоит 9 – 13 ₽.