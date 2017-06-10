Падания стала победителем Чемпионата Европы ConIFA

СУХУМ, 10 июн — Sputnik, Роберт Джопуа. Сборная Падании второй раз подряд стала победителем Чемпионата Европы под эгидой ConIFA, сообщается на странице организаторов турнира в facebook. В финале турнира команда выиграла у хозяев Чемпионата сборной Северного Кипра.

"В основное время победитель не был выявлен. Команды обменялись по одному голу. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки Падании", — сообщается в соцсети.

Ранее, в субботу, в матче за третье место национальная сборная Абхазии уступила команде Секейского Края со счетом 1:3. По словам болельщицы Мадины Бганба, которая находится на Северном Кипре, первыми счет в игре открыли абхазские футболисты.

Мадина Бганба Падания и непопадание в финал: Абхазия уступила на ЧЕ ConIFA

"Первыми в матче забили футболисты нашей команды. На третьей минуте отличился Лаша Когония. К сожалению позже было пропущено три мяча. В ходе игры также был удален Шабат Логуа. Видимо за пререкание с судьей он получил вторую желтую карточку, после чего автоматически получил красную и был удален", — отметила Бганба.

На групповом этапе сборная Абхазии одержала победу с минимальным счетом у Южной Осетию, сыграла вничью с Карпаталией (2:2) и командой Северного Кипра(0:0). С пятью очками сборная вышла в полуфинал, где уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат стартовал 4 июня. В воскресенье 11 июня состоится церемония закрытия чемпионата. Всего в турнире участвовало восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "В" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.