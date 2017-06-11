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МЧС Абхазии о ливне: наводнений нет, обошлось без ЧП

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Сильный ливень в Абхазии начался в ночь с субботы 10 июня и продолжился в воскресенье 11 июня.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. Чрезвычайных происшествий из-за длительного дождя не произошло, звонков с жалобами от жителей не поступало, рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. 

По словам министра МЧС, реки кое-где вышли из берегов, но несильно.

"К примеру, когда я объезжал город, увидел возле администрации президента ил, который нанесла река, — говорит Квициния. — Сейчас там моет дорогу пожарная машина".

Как рассказал министр МЧС Абхазии, ему постоянно докладывают ситуацию из районов Абхазии. Происшествий нет.




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