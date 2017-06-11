МЧС Абхазии о ливне: наводнений нет, обошлось без ЧП

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. Чрезвычайных происшествий из-за длительного дождя не произошло, звонков с жалобами от жителей не поступало, рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

По словам министра МЧС, реки кое-где вышли из берегов, но несильно.

"К примеру, когда я объезжал город, увидел возле администрации президента ил, который нанесла река, — говорит Квициния. — Сейчас там моет дорогу пожарная машина".

Как рассказал министр МЧС Абхазии, ему постоянно докладывают ситуацию из районов Абхазии. Происшествий нет.



