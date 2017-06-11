Доступ через дневник: триста рыб абхазского рокфишинга

Sputnik, Владимир Бегунов.

Рокфишинг – один из популярнейших сегодня в мире видов рыбалки. Рассчитан он не на улов, а на спортивный интерес. Участники ловят на спиннинги с берега. Их добыча – виды рыб, обитающих среди камней в прибрежной полосе. Сазана на три кило поймать так — шансов, практически нет, да и рыбу по правилам рокфишинга отпускают, главная добыча – азарт и победа.

© Sputnik. Роберт Джопуа Первый тур соревнований - ловля днем

Как рассказывает председатель правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко, в Абхазии чемпионат по рокфишингу проводился в четвертый раз. Проходит он два раза в год: в начале и в конце лета. Второй богат на рыбу, первый – более скуден.

"Если в конце августа-начале сентября спортсмены за чемпионат могут поймать восемьсот рыб, то сейчас – триста", — говорит Бондаренко.

Как говорят в федерации, собралось на Чемпионат в этот раз двадцать участников. Погода спортсменов не жаловала. Первый тур по правилам длиться три часа в светлое время. Потом спортсмены час отдыхают, ждут, когда стемнеет и ловят еще три часа уже в темноте.

© Sputnik. Роберт Джопуа Участники чемпионата Абхазии по рокфишингу

"В первый тур было солнечно и немного облачно, — рассказывает Альберт Бондаренко. — Во второй, он идет с 21.00 до 00.00, начался дождь, поднялся ветер, но, кто смог, тот собрался и победил".

На Чемпионате система оценки – бальная. Есть виды рыб, которые высоко оценивается, а есть те, которые низко.

"Спортсмен может поймать пять рыб, оценивающихся высоко и стать первым, а кто-то может поймать двадцать пять рыб вида, за который дают минимальный бал, и в общем зачете стать только десятым", — объясняет Альберт Бондаренко.

Добычей участников становятся ставрида, скарпена, горбыль, бычки, зеленухи и смариды.

Места, как сообщает федерация, распределились следующим образом: первое место занял Руслан Ламчава из Сухума, второе – Сергей Ярославцев из Новороссийска, третьим стал сухумчанин Александр Городянкин. Среди юношей победил Руслан Сабуа из Гагры.

Двенадцатилетний Сабуа занял в общем зачете шестое место.

© Sputnik. Роберт Джопуа Руслан Сабуа поймал первую рыбу чемпионата

"Он опередил десятки взрослых спортсменов, — говорит Бондаренко. – Потенциал у этого ребенка очень большой, он буквально живет рыбалкой".

Как заверяют в федерации рыболовного и охотничьего спорта, на учебу парня его увлечение не влияет. Руслана допускают до соревнований, только по предъявлении школьного дневника. Такое условие ставиться всем детям. Чтобы участвовать в Чемпионате республики Руслан Сабуа стал отличником.

Победителей и призеров наградили спиннингами, кубками и дипломами.

© Sputnik. Роберт Джопуа Рокфишинг - это рыбалка не ради улова, а спорт в чистом виде



