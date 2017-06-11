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Чемпионат по футболу Conifa на Северном Кипре. Матч между сборной Абхазии и Карпаталией

Тренер сборной Абхазии: мы не оправдали надежд, но прилагали все усилия

© Sputnik. Алхас Манаргия
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (27)
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В день закрытия Чемпионата Европы по версии ConIFA главный тренер национальной сборной Абхазии Беслан Аджинджал ответил на вопросы журналистов.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. По словам тренера, абхазская сборная не оправдала надежд, но прилагала все усилия и судейство ни при чем, — сообщает с места события радиоведущий Sputnik Абхазия Алхас Манаргия.  

Чемпионата Европы под эгидой ConIFA
© Sputnik. Алхас Манаргия
Чемпионата Европы под эгидой ConIFA

Оценивая игру сборной, Беслан Аджинджал заявил, что команда неплохо начала турнир, выиграв у Южной Осетии. В игре с Карпаталией полностью цель достигнута не была, а в противоборстве с Северным Кипром все решила серия пенальти, которая, по сути, является лотереей.

"Тем не менее, задачу минимум мы выполнили — попали в полуфинал, — сказал тренер. — В игре за третье место, нам, наверное, не хватило эмоций. Накануне мы много сил оставили на поле".

В ответ на вопрос журналистов о составе команды, Аджинджал объяснил, что не видит разницы между сборной 2016 года, ставшей Чемпионом мира и нынешней.

"Мы рассчитывали на ряд игроков, которые по объективным причинам не попали на турнир, — разъяснил тренер. — Но я бы не сказал, что те, кто играл, уступили бы отсутствующим в чем-либо".

Футбол.
© Sputnik. Павел Лисицын
Падания стала победителем Чемпионата Европы ConIFA

По словам Беслана Аджинджал, есть разница между самими турнирами 2016 и 2017 года. На Чемпионате Европы меньше команд, абхазской сборной не хватило крепости, немного везения, к тому же тренироваться начали позже, чем обычно.

"На Чемпионате мира-2016 мы просто не могли проиграть, — сказал тренер. –  Мы были у себя на родине, нас поддерживала вся страна. Игры турнира прошли на одном дыхании, как один матч, хотя в финальной игре было непросто".

Тренер абхазской сборной сказал, что судейство было неплохое, нельзя сказать, что в поражении команды виновны судьи.

"Мы не оправдали надежд болельщиков, но прилагали все усилия, чтобы победить", — объяснил Аджинджал.

Как рассказал тренер, сейчас команда уходит на отдых до следующего Чемпионата мира ConIFA. Но в товарищеских матчах команда в это в это время будет участвовать.

"Нам нужно выявлять и набирать талантливых молодых ребят, которые в будущем будут выступать под абхазским флагом", — заявил Беслан Аджинджал.

Тренер поблагодарил абхазских болельщиков, приехавших на Кипр поддержать свою сборную. Он пообещал, что на следующих турнирах команда приложит все усилия, чтобы завоевывать лишь первые места.


Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (27)


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