Выплата Абхазией железнодорожного кредита России продлена до 2029 года

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Соглашение между Абхазией и Россией о реструктуризации задолженности по экспортному кредиту на восстановление железной дороги ратифицировано Парламентом Республики Абхазия в понедельник 12 июня.

По словам представителя президента республики в Парламенте Дмитрия Шамба, после вступления в силу данного протокола выплата кредита продлевается до 2029 года, что позволит значительно сократить ежегодную сумму выплаты по кредиту.

"Если бы, к примеру, протокол не был подписан, то в 2017 году необходимо было бы выплачивать основную сумму долга и проценты к нему в размере 316 миллионов рублей. После вступления в силу протокола сумма платежа сокращается только в 2017 году с 316 миллионов рублей до 109 миллионов", — сказал Шамба.

Председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что ранее все члены комитета вынесли положительное решение по ратификации данного Соглашения. Депутат Батал Тапагуа выразил благодарность кредиторам за предоставленные послабления выплаты кредита и добавил, что было бы хорошо, если бы кредит списали вовсе.

Дмитрий Шамба подчеркнул, что вопрос списания кредита ставился неоднократно, он остается предмет переговоров между сторонами.

"Первым этапом идет реструктуризация. Никто сразу ничего не списывает. После того как начнется выполнение решения по реструктуризации, ставится вопрос, обосновывается необходимость или невозможность платить долги. Лишь потом обсуждается возможность списания долга. Решение, конечно же, принимают кредиторы. Когда начнется выполнение обязанностей, тогда планируем обратиться", — сказал представитель президента в Парламенте.

В соответствии с двусторонним Соглашением от 2010 года правительство России предоставило Абхазии государственный экспортный кредит в размере 2 миллиардов рублей, направленный на восстановление железной дороги Абхазии, для финансирования, закупки товаров и выполнения работ российскими организациями. По первоначальной редакции межправительственного Соглашения предполагалось провести данные работы в течение 2010-2011 годов, но в связи с тем, что работы были не выполнены в указанный срок, в декабре 2012 года были внесены изменения в Соглашение, согласно которым срок проведения работ был продлен до 2013 года, а погашение кредита было продлено с 2021 года до 2023 года. Подписанный же правительствами Абхазии и России в марте 2017 года Протокол № 2 предусматривает реструктуризацию государственного экспертного кредита, и срок погашения кредита продлен с 2023 до 2029 года.



