16:30 12 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Железная дорога

Выплата Абхазией железнодорожного кредита России продлена до 2029 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14830

Ежегодные выплаты Абхазией кредита России за восстановление железной дороги сократились с 316 миллионов рублей до 109 миллионов.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Соглашение между Абхазией и Россией о реструктуризации задолженности по экспортному кредиту на восстановление железной дороги ратифицировано Парламентом Республики Абхазия в понедельник 12 июня.

По словам представителя президента республики в Парламенте Дмитрия Шамба, после вступления в силу данного протокола выплата кредита продлевается до 2029 года, что позволит значительно сократить ежегодную сумму выплаты по кредиту.

"Если бы, к примеру, протокол не был подписан, то в 2017 году необходимо было бы выплачивать основную сумму долга и проценты к нему в размере 316 миллионов рублей. После вступления в силу протокола сумма платежа сокращается только в 2017 году с 316 миллионов рублей до 109 миллионов", — сказал Шамба.

Председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что ранее все члены комитета вынесли положительное решение по ратификации данного Соглашения. Депутат Батал Тапагуа выразил благодарность кредиторам за предоставленные послабления выплаты кредита и добавил, что было бы хорошо, если бы кредит списали вовсе.

Дмитрий Шамба подчеркнул, что вопрос списания кредита ставился неоднократно, он остается предмет переговоров между сторонами.

"Первым этапом идет реструктуризация. Никто сразу ничего не списывает. После того как начнется выполнение решения по реструктуризации, ставится вопрос, обосновывается необходимость или невозможность платить долги. Лишь потом обсуждается возможность списания долга. Решение, конечно же, принимают кредиторы. Когда начнется выполнение обязанностей, тогда планируем обратиться", — сказал представитель президента в Парламенте.

В соответствии с двусторонним Соглашением от 2010 года правительство России предоставило Абхазии государственный экспортный кредит в размере 2 миллиардов рублей, направленный на восстановление железной дороги Абхазии, для финансирования, закупки товаров и выполнения работ российскими организациями.  По первоначальной редакции межправительственного Соглашения предполагалось провести данные работы в течение 2010-2011 годов, но в связи с тем, что работы были не выполнены в указанный срок, в декабре 2012 года были внесены изменения в Соглашение, согласно которым срок проведения работ был продлен до 2013 года, а погашение кредита было продлено с 2021 года  до 2023 года.  Подписанный же правительствами Абхазии и России  в марте 2017 года Протокол № 2 предусматривает реструктуризацию государственного экспертного кредита, и срок погашения кредита продлен с 2023 до 2029 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Астану Республики Казахстан принял участие в очередном заседании Совета Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.
    Пошел ва-банк!

    Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Отпуск в пробке

    В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.

  • Студенты УЦА в Нарыне
    Стыд и горечь

    Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.

  • Флаги Узбекистана и Казахстана
    Казахстанский прорыв

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эдуард Бебиа солирует в Государственном ансамбле песни и танца
Эдуард Бебиа и его "Шаратын"
Виталий Габния рассказал о важности развития каратэ в Абхазии
Виталий Габния рассказал о важности развития каратэ в Абхазии
200 лучших университетов мира в 2017 году
200 лучших университетов мира в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia