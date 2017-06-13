"Чан" Ричарда Чкадуа вошел в шорт-лист на получение премии Искандера

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборник рассказов "Чан" Ричарда Чкадуа вошел в шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера, сказал корреспонденту Sputnik председатель жюри конкурса, писатель Евгений Попов во вторник 13 июня.

"У нас был очень строгий отбор по качеству текстов и по соответствию их идеям и духу Фазиля Искандера. Среди произведений, которые попали в шорт-лист, роман известного писателя Александра Кабакова "Камера хранения", роман Александра Мелихова "Свидание с Квазимодо", произведение Александра Снегирева, одного из блестящих современных рассказчиков, и сборник рассказов "Чан" вашего земляка Ричарда Чкадуа", — добавил он.

Проза Ричарда Чкадуа высоко была оценена членами жюри конкурса, подчеркнул Евгений Попов.

"В шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера вошли семь работ в прозе, в поэзии – пять и один киносценарий. Киносценарий "Детство Чика" Аслана Галазова, он осетин, живущий в Москве", — сказал председатель жюри.

© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба "Чан" в библиотеке: сборник абхазского автора представили в Сухуме

Помимо Ричарда Чкадуа, на получение премии имени Фазиля Искандера претендовали Игорь Хварцкия, который представил на конкурс цикл своих рассказов из сборника "Дом на окраине", и Виталий Шария – сборник прозаических произведений "Букет Абхазии". Однако работы этих абхазских авторов не вошли в шорт-лист.

"При выборе работ не было никакой конъюнктуры, оценивалось только качество, жюри рассматривало тексты соискателей глазами Фазиля Искандера. Я его довольно хорошо знал и могу примерно представить его реакцию на тот или иной текст. В шорт-лист не попали тексты бездуховные, тексты с большим обилием нецензурной лексики", — отметил Евгений Попов.

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта. Имена победителей будут названы в День Москвы 9 сентября.