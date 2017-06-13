На сайте Министерства по налогам и сборам обнародуют списки должников

СУХУМ, 13 июня— Sputnik, Амра Амичба. Министерство по налогам и сборам опубликует списки должников на официальном сайте ведомства, сообщил корреспонденту Sputnik инспектор министерства Георгий Габуния.

Габуния уточнил, что сейчас раздел на стадии разработки, но у министерства есть электронная база данных, и любые налоги и поступления отслеживаются путем программирования.

"У нас достаточное количество информации для размещения. Любой пользователь может зайти на сайт и запросить информацию о конкретном налогоплательщике. То есть человек вводит либо ИНН, либо имя и отчество, и сайт автоматически будет выдавать данные об этом налогоплательщеке, — сказал представитель МНС. — Для того чтобы каждый субъект предпринимательской деятельности понимал, что его контрагент является добросовестным или недобросовестным налогоплательщиком, или не плательщиком".

По словам Георгия Габуния, речь не идет о простых налогоплательщиках.

"Налогоплательщиками являются юридические и физические лица – индивидуальные предприниматели, — объяснил Георгий Габуния. — Каждый из жителей республики – налогоплательщик, мы получаем заработную плату, удерживается налог. Эта категория людей не будет отображаться на сайте, потому что есть организации, от которых они получают заработную плату, соответственно, они и несут ответственность".

На сайте вывешены формы бухгалтерской отчетности, учета, что актуально для пользователей, так как с января 2016 года вступил в силу закон об электронной подписи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Налоговая служба Абхазии проведет замену бланков ИНН

"Согласно этому закону, планируем в ближайшее время принимать в электронной форме отчеты и балансы от юридических лиц. На сайте размещены адреса районных инспекторов, чтобы человек знал, к кому непосредственно он может обратиться", — заметил представитель МНС.

На сайте есть также раздел "Частые вопросы". Инспектор министерства рассказал, что часто обращаются за разъяснениями законов, подзаконных актов, различных положений.

"Часто возникает вопрос, связанный с применением закона на добавленную стоимость, который не так давно вступил в силу. Также о спецналоге, о форме налогообложения, об отчислениях во внебюджетные фонды, — сказал Габуния. - Эти темы нужно разделить на категории, чтобы посетителю сайта не приходилось открывать весь список этих вопросов".

На сайте Министерства по налогам и сборам работает форма обратной связи.

"Мы обрабатываем вопросы, которые поступают на корпоративную электронную почту. По закону, у нас есть десять дней на ответ, но мы готовы и за 2-3 рабочих дня ответить", — заверил Георгий Габуния.

Работа над сайтом МНС длилась с марта 2017 года. Так как ранее у министерства не было своего информационного ресурса, по словам Габуния, пришлось собирать подробную информацию для ее наполнения, вплоть до адресов районных управлений, с указанием имен, контактных телефонов руководителей.

Представитель МНС подчеркнул, что во исполнение закона "О государственном языке" сайт Министерства по налогам и сборам республики двуязычный – вся информация представлена на абхазском и русском языках.