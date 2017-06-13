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Министерство по налогам и сборам презентовало сайт

На сайте Министерства по налогам и сборам обнародуют списки должников

В Абхазии
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На очередной коллегии Министерство по налогам и сборам презентовало сайт, на котором будет предоставлена информация о работе министерства, а пользователи смогут получить полную информацию о бухгалтерской отчетности и учете.

СУХУМ, 13 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Министерство по налогам и сборам опубликует списки должников на официальном сайте ведомства, сообщил корреспонденту Sputnik инспектор министерства Георгий Габуния. 

Габуния уточнил, что сейчас раздел на стадии разработки, но у  министерства есть электронная база данных, и любые налоги и поступления отслеживаются путем программирования. 

"У нас достаточное количество информации для размещения. Любой пользователь может зайти на сайт и запросить информацию о конкретном налогоплательщике. То есть человек вводит либо ИНН, либо имя и отчество, и сайт автоматически будет выдавать данные об этом налогоплательщеке, — сказал представитель МНС. — Для того чтобы каждый субъект предпринимательской деятельности понимал, что его контрагент является добросовестным или недобросовестным налогоплательщиком, или не плательщиком". 

По словам Георгия Габуния, речь не идет о простых налогоплательщиках.

"Налогоплательщиками являются юридические и физические лица – индивидуальные предприниматели, — объяснил Георгий Габуния. — Каждый из жителей республики – налогоплательщик, мы получаем заработную плату,  удерживается налог. Эта категория людей не будет отображаться на сайте, потому что есть организации, от которых они получают заработную плату, соответственно, они и несут ответственность". 

На сайте вывешены формы бухгалтерской отчетности, учета, что актуально для пользователей, так как с января 2016 года вступил в силу закон об электронной подписи.

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"Согласно этому закону, планируем в ближайшее время принимать в электронной форме отчеты и балансы от юридических лиц. На сайте размещены адреса районных инспекторов, чтобы человек знал, к кому непосредственно он может обратиться", — заметил представитель МНС.

На сайте есть также раздел "Частые вопросы". Инспектор министерства рассказал, что часто обращаются за разъяснениями законов, подзаконных актов, различных положений. 

"Часто возникает вопрос, связанный с применением закона на добавленную стоимость, который не так давно вступил в силу. Также о спецналоге, о форме налогообложения, об отчислениях во внебюджетные фонды, — сказал Габуния.  - Эти темы нужно разделить на категории, чтобы посетителю сайта не приходилось открывать весь список этих вопросов".

На сайте Министерства по налогам и сборам работает форма обратной связи.  

"Мы обрабатываем вопросы, которые поступают на корпоративную электронную почту. По закону, у нас есть десять дней на ответ, но мы готовы и за 2-3 рабочих дня ответить", — заверил Георгий Габуния. 

Работа над сайтом МНС длилась с марта 2017 года. Так как ранее у министерства не было своего информационного ресурса, по словам Габуния, пришлось собирать подробную информацию для ее наполнения, вплоть до адресов районных управлений, с указанием имен, контактных телефонов руководителей.

Представитель МНС подчеркнул, что во исполнение закона "О государственном языке" сайт Министерства по налогам и сборам республики двуязычный – вся информация представлена на абхазском и русском языках.  



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