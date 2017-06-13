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Аида Чачхалия: воду в Ткуарчал подали, но пить ее пока нельзя

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ткуарчал остался без воды после того, как в понедельник 12 июня из-за ливневых дождей в горах обвалился грунт и перекрыл реку, обеспечивающую город водой.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Ткуарчале восстановлено водоснабжение, но вода загрязнена из-за ливневого дождя и обвалившегося грунта, сказала корреспонденту Sputnik глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия во вторник 13 июня. 

"Сейчас подали воду, до 22.00 воду получит весь город, но она будет грязная, потому что основная труба забита. Завтра с утра придется опять отключать воду, чтобы очистить центральную трубу, которая питает город", — сказала Чачхалия.

Глава района выразила благодарность Министерству по чрезвычайным ситуациям в связи с тем, что сотрудники МЧС оперативно завезли в Ткуарчал питьевую воду.

"Если будет необходимость, они и завтра продолжат снабжать город питьевой водой", — подчеркнула Чачхалия.

Аида Чачхалия затруднилась ответить, когда именно можно будет пить воду из-под крана.

"Произошло стихийное бедствие, пока река не очистится от глины и всяких примесей, сделать ничего невозможно. На водозаборной станции фильтры пока только устанавливаются, 24 года они не были задействованы, сейчас эти работы ведутся по Комплексному плану", — рассказала Чачхалия.

Если бы фильтры были уже установлены, то ситуация с питьевой водой была бы лучше, отметила глава Ткуарчала.

"Пока что работы не завершены, 24 года вода идет в дома напрямую", — сказала Чачхалия.

Как сообщила Аида Чачхалия, работы по установлению фильтров в Ткуарчале начались полгода назад и завершатся в течение месяца.



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