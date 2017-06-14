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Врач в больничной палате

Медицина для туристов: бесплатно только экстренная

© Fotolia/ Edwardolive
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (39)
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Олег Казаков из Сочи: как обстоят дела с медстрахованием приезжающих на отдых в Абхазию?

Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник пресс-службы Минздрава Абхазии Рустам Зантария, вся экстренная медицинская помощь для отдыхающих предоставляется бесплатно, независимо от гражданства и наличия медицинского полиса.

"Плановая медицинская помощь негражданам Абхазии предоставляется платно", — сказал Зантария.

Страхование приезжающих в Абхазию туристов сейчас не проводится. 

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина сказала, что обязательное страховые взносы на границе сейчас отменили. 

"Некоторые туроператоры включают страховку в стоимость тура, хотя мы, слава богу, не сталкивались со страховыми случаями", — говорит Калягина.

По словам президента "Абхазского союза туризма", механизм выплат отдыхающим после страхового случая в Абхазии не отработан, это один из тех вопросов, которые туроператорам еще предстоит решить.

Ok, Sputnik 

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.


Темы:
Ok, Sputnik! (39)


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