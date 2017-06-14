Авидзба о юбилейном концерте в филармонии: покажем новые танцы

СУХУМ, 14 июня— Sputnik, Амра Амичба. Двухчасовую интересную программу представят студенты и известные выпускники Сухумского государственного училища культуры в Абхазской филармонии, сообщила директор учебного заведения Сира Авидзба.

По словам Авидзба, зрителям покажут совершенно новые танцы, поставленные педагогами училища.

"Наряду с абхазскими, черкесскими танцами, будут исполнены испанский и итальянский танцы. Наш педагог поставила также танец казаков, живущих в Турции", — сказала она.

В рамках юбилейного концерта выступят народные и заслуженный артисты Абхазии, выпускники Сухумского государственного училища культуры: Майя Герзмава, Эдуард Миканба, Вахтанг Возба, Радион Бигвава, Лаврентий Цколия и другие, а также аккордеонисты Роберт и Роман Жиба.

На большой сцене выступят музыканты созданного недавно оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа.

"Зрителям, которые придут на концерт, будет интересно. Есть на что посмотреть", — заверила директор Сухумского государственного училища культуры.

Сира Авидзба отметила, что юбилей должен был пройти в декабре, но скоропостижно скончался педагог училища, Народный артист Абхазии Отар Хунцариа, которому исполнилось бы 60 лет в декабре.

"Планировали объединить эти две даты – юбилей училища и юбилей артиста – и провести грандиозный концерт. Но потом уже, к сожалению, провели посмертный юбилейный концерт, посвященный Отару Хунцариа, — сказала Авидзба. – По истечении некоторого времени решили отметить 60-летие Сухумского государственного училища культуры".

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 14 июня в 18:00 пройдет концерт студентов и выпускников Сухумского государственного училища культуры, которое отмечает свой 60-летний юбилей.