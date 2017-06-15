Виталий Габния: на ГСО лежит особая ответственность в государстве

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На Государственной службе охраны лежит особенная ответственность, сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния во время торжественного заседания в честь 25-летия ГСО в четверг 15 июня.

"Мы с вами — команда, вашим прямым командиром является президент, и все ваши сбои бьют непосредственно по имиджу первого лица государства", — добавил он.

Служба охраны высших должностных лиц, как и органов государственной власти, зародилась еще при Советском Союзе, сказал Габния.

"Но нужно сказать, что времена тогда были другие, и задачи стояли другого характера. В то время никто и не помышлял, что возможны покушения на высших должностных лиц, не было демонстраций и митингов, управляемых изнутри или извне", — добавил он.

Функции по охране высших лиц государства нельзя возложить на другие структуры, в том числе МВД, занимающегося наведением общественного порядка, подчеркнул вице-президент.

"В службу ГСО должны отбираться офицеры, способные нести службу не только с честью и достоинством, но и преданные руководству. Это основная характеристика, которая на вас возложена, и то, что сегодня в России создана Национальная гвардия — это укрепление данной структуры, поскольку есть недоброжелатели всего нашего цивилизационного пространства", — отметил Габния.

Затем Виталий Габния зачитал поздравление президента страны Рауля Хаджимба.

"Структура Государственной службы безопасности президента создана в сложные военные годы, когда была великая угроза безопасности страны, ее руководства во главе с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. Коллектив ГСО демонстрирует безукоризненную подготовку при обеспечении безопасности руководителя государства и иных охраняемых лиц", — говорится в поздравлении Хаджимба.

Начальник 10-го отдела Государственной службы охраны Руслан Басария отметил, что 25-летие со дня образования ГСО Абхазии – важная веха в истории Абхазии.

"Создание ГСО — это один из атрибутов независимости Абхазии. У ее истока стояли руководители нашей республики во главе с Владиславом Ардзинба. Структура изначально была создана в качестве отдела охраны Государственной безопасности Абхазии, нормативное оформление Служба безопасности получила в июне 1992 года", — сказал Басария.

Государственная служба безопасности Абхазии была создана в сложный период истории Абхазии, прошла все пути развития республики и сегодня с достоинством несет службу, подчеркнул Руслан Басария.