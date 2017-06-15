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Стакан чистой питьевой воды

Сухумский водоканал восстановит водоснабжение к шести часам вечера

© Fotolia/ Sondem
В Абхазии
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В ночь с 14 на 15 июня в Сухуме произошел прорыв водопровода, из-за чего прекращена подача питьевой воды в центральной и нагорной частях столицы, в районе ВИЭМа и в Старом поселке.

СУХУМ, 15 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Ремонтно-восстановительные работы водопроводной трубы, которые  ведутся по улице Воинов-интернационалистов, планируется завершить к шести часам вечера. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил главный инженер "Водоканала" Мираб Анкваб.

Напротив администрации Сухумского района прорвало водопроводную трубу достаточно большого диаметра, и, по словам инженера, так как нет возможности проложить новую, будут латать старую трубу.

"Напорная 800-миллиметровая труба питала два резервуара, пятый и третий, из которых и поступает питьевая вода в город. Таким образом, из шести резервуаров два оказались не задействованы в водоснабжении столицы", — уточнил Анкваб. 

На месте прорыва установлена плащ-палатка, и ремонтники работают, несмотря на непогоду.

"Трудоемкая работа, еще и погода такая плохая. К шести часам вечера постараемся закончить, если погода позволит. Поймите и нас, мы стараемся", — сказал главный инженер "Водоканала". 

В ночь с 14 на 15 июня в Сухуме произошел прорыв водопровода,  из-за чего прекращена подача питьевой воды в центральной и нагорной частях столицы, в районе ВИЭМа и в Старом поселке. 



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