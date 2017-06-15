Адлейба о приеме детей в детские сады: заявлений больше, чем мест

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество заявлений для приема детей в столичные детские сады больше, чем сады могут принять, сказала в интервью радио Sputnik начальник Управления образования администрации Сухума Людмила Адлейба.

"Поэтому уже два года комиссия по распределению детей по столичным детским садам занимается этим вопросом. Согласно положению о приеме детей в детские сады Сухума, в первую очередь принимаются дети с учетом их социального положения", — добавила она.

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К таким социальным группам относятся, например, дети из многодетных семей, в которых родители в одиночку воспитывают ребенка, внуки ветеранов Отечественной войны Абхазии 1992-1993 годов, дети инвалидов, дети студентов, а также репатриантов и те дети, у которых оба родителя работают.

"Если ребенок не был принят в одном детском саду, то мы можем зачислить его в другой. Многие родители хотят отдать детей в новые детские сады, но бывает, что это не удается сделать из-за большого количества желающих, тогда мы предлагаем зачислить детей в другие садики", — подчеркнула она.

В специальную комиссию входит депутат Сухумского городского Собрания, представитель Общественной палаты, Министерства образования и науки, Управления образования, заведующие детскими садами.

По информации начальника Управления образования администрации города Сухум Людмилы Адлейба, всего в Сухуме 13 детских садов, которые относятся к Управлению образования, по состоянию на 2017 год в них числится 2382 дошкольника.