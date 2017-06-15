20:35 15 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Дети на занятиях в детском саду. Архивное фото.

Адлейба о приеме детей в детские сады: заявлений больше, чем мест

© Sputnik. Михаил Воскресенский
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8120

Начальник Управления образования администрации города Сухум Людмила Адлейба рассказала Sputnik о правилах приема детей в детские сады столицы.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество заявлений для приема детей в столичные детские сады больше, чем сады могут принять, сказала в интервью радио Sputnik начальник Управления образования администрации Сухума Людмила Адлейба.

"Поэтому уже два года комиссия по распределению детей по столичным детским садам занимается этим вопросом. Согласно положению о приеме детей в детские сады Сухума, в первую очередь принимаются дети с учетом их социального положения", — добавила она.

Татьяна Эмухвари
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мой выбор – здоровье: в детсадах Сухума ввели лечебную гимнастику

К таким социальным группам относятся, например, дети из многодетных семей, в которых родители в одиночку воспитывают ребенка, внуки ветеранов Отечественной войны Абхазии 1992-1993 годов, дети инвалидов, дети студентов, а также репатриантов и те дети, у которых оба родителя работают.

"Если ребенок не был принят в одном детском саду, то мы можем зачислить его в другой. Многие родители хотят отдать детей в новые детские сады, но бывает, что это не удается сделать из-за большого количества желающих, тогда мы предлагаем зачислить детей в другие садики", — подчеркнула она. 

В специальную комиссию входит депутат Сухумского городского Собрания, представитель Общественной палаты, Министерства образования и науки, Управления образования, заведующие детскими садами.

По информации начальника Управления образования администрации города Сухум Людмилы Адлейба, всего в Сухуме 13 детских садов, которые относятся к Управлению образования, по состоянию на 2017 год в них числится 2382 дошкольника.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рижский цирк, фасад
    В цирке - не смяться!

    Сейм Латвии в третьем чтении поддержал законопроект, запрещающий использование диких животных в цирке.

  • Молодые люди держатся за руки, архивное фото
    Не их день

    Сейм Литвы не поддержал внесение поправок в Гражданский кодекс, по легализации как разнополого, так и однополого партнерства.

  • Дорин Киртоакэ
    Два в одном

    Социалисты предлагают совместить два референдума - консультативного, в том числе по расширению полномочий президента, и по отставке мэра Кишинева.

  • Компьютер, архивное фото
    Одиночество в сети

    Лишь 17 процентов жителей Таджикистана имеют постоянный доступ в интернет, а стоимость базового пакета равна 16% среднемесячного дохода.

  • Участок газопровода на газоизмерительной станции Уренгой-Новопсков
    Больше газа

    Узбекистан намерен довести до 10 миллиардов кубометров ежегодный объем поставок газа в Китай в ближайшие три года.

  • Эстонские полицейские
    На борьбу с народом

    Спецслужбы Эстонии, Латвии и Литвы проводят учения, в рамках которых, в том числе, отрабатываются действия по усмирению демонстрантов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конард Лорд, Лонг Вау и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС
Как стать донором крови в Абхазии
Как стать донором крови в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia