СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отсутствие хамсы у берегов Абхазии связано с ее перепромыслом, сказал корреспонденту Sputnik директор Института экологии АНА Роман Дбар.

"Добычей хамсы в Черном море занимаются многие страны, но большая часть хамсы добывается турецким флотом. На протяжении последних десяти лет промысел только возрастал, это в конечном счете привело к подрыву ее запасов. Об этом мы предупреждали не первый год, но достигнуть соглашения между странами Черноморского региона по квотированной добыче рыбы невозможно", — добавил Дбар.

Рыба добывается в основном у побережья Турции, Грузии, Абхазии и у берегов Крыма, а также в Туапсе и Анапе, сказал он.

"Трудно себе представить, чтобы все страны участники этого процесса сели за один стол переговоров и заключили бы соглашение о рациональном использовании, охране мигрирующей рыбы", — подчеркнул Дбар.

По этой причине произошел нескоординированный пререпромысел, который привел к печальным последствиям, добавил главный эколог республики.

© Sputnik. Всеволод Тарасевич Минсельхоз Абхазии: ученые допускают вылов до 40 тыс тонн хамсы в год

"В данном случае могут также присутствовать природные причины того, что рыба не подошла к берегам Абхазии, к примеру, суровая зима, но главным фактором снижения численности все же является человеческий фактор", — считает директор Института экологии.

Роман Дбар опроверг мнение о том, что на количество хамсы у берегов Абхазии могло повлиять строительство моста в Крыму.

"На протяжении многих лет азовская хамса к нам вообще не заходит, потому что она приходит в Абхазию в наиболее суровые зимы. К нам в основном приходит черноморская хамса, она движется от турецкого побережья через Грузию, приходит в Абхазию на зимовку. Большая часть хамсы в Черном море формируется на открытых пространствах моря. Азовская хамса не всегда добирается до Абхазии", — подчеркнул Дбар.

Выходом из сложившегося положения абхазский Институт экологии считает необходимость всем странам, добывающим хамсу в Черном море, выработать условия ловли мигрирующего вида рыбы и рационального его использования.

Из 40 тысяч тонн планируемой добычи хамсы в 2017 году, у берегов Абхазии было выловлено немногим более 10 тысяч тонн.