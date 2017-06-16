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Горная дорога в районе озера Рица в Абхазии.

"Абхазавтодор": в районах камнепадов от Псоу до Сухума установят сетки

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (156)
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Генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба рассказал о планируемых работах вдоль центральной трассы Псоу-Сухум.

СУХУМ, 16 – июн, Sputnik, Бадрак Авидзба. В районах камнепадов по центральной трассе Псоу-Сухум будут установлены специальные сетки, сказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба.

"От Гагры до Псоу есть три участка, где происходят камнепады, часто сходят селевые потоки. Недавно был летальный исход", — напомнил Ачба.

Радиоверсию интервью с Борисом Ачба слушайте здесь >>

После этого трагического случая, в Абхазию приехали специалисты из города Сочи.

Трасса.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Девять подпорных стен возведут вдоль трассы Псоу-Сухум в 2017 году

"Они облазили всю гору, они готовы нам представить материалы, мы будем искать средства для того, чтобы в дальнейшем предотвратить повторения трагедии", — сказал генеральный директор "Абхазавтодора".

Помимо того, для обеспечения безопасного передвижения дорога от Сухума до Очамчыры будет освещена, сообщил он.

"Со слов руководителя нашего государства, я знаю, что он занимается этим вопросом, и без освещения этот участок дороги не останется", — подчеркнул Ачба.

Обвал части скалы в Гагрском районе, произошедший вечером 24 мая, стал причиной дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Темы:
Абхазо-российские отношения (156)


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