Великаны и красавицы: путешествие по абхазским сказкам

Президент Федерации шахмат Абхазии, бывший министр экономики Абхазии Константин Тужба создал общественную организацию по охране памятников и раз в неделю проводит бесплатные экскурсии по городу для детей.
В 2015 году волонтеры инициативной группы "Возвращение имени" нашли в Центральном архиве российской армии карточки 320 военнопленных из Абхазии, погибших в немецких концентрационных лагерях.
Десятки сотрудников ГАИ Абхазии написали рапорты об увольнении в четверг 15 июня.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.
Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана намерено запретить ношение никаба и паранджи.
В Кремле рассказали, о чем поговорят президенты России и Кыргызстан в ходе визита кыргызсткого лидера в Москву.
Переговоры о проведении в белорусской столице II Европейских игр вышли на финишную прямую.
Одним из ключевых условий приема на работу в латвийские отели становится знание русского языка.
Госдеп США будет финансировать русскоязычные СМИ в Латвии, Литве и Эстонии, для того чтобы русские в регионе думали «правильно».
Молдавские метеорологи прогнозируют в республике ливневые дожди, которые несут серьезную угрозу.
Таджикистан вошел в пятерку лидеров по доле пользователей, чьи смартфоны подверглись атакам банковской троянской программы.
Компания «Узбекнефтегаз» планирует реализовать ряд проектов по добыче углеводородов на шельфе в Азербайджане и Туркменистане.
В столице Эстонии проходит эксперимент мастеров граффити, в результате которого многие улицы и дома Таллинна получат совершенно новый облик.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.