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Сказка в театре теней

Великаны и красавицы: путешествие по абхазским сказкам

© Fotolia/ Shapovalphoto1
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (41)
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Хорошо ли вы помните абхазские сказки? Пройдите тест, выберите один из трех вариантов ответов на девять вопросов, основанных на национальном фольклоре.

Темы:
Sputnik Игротека (41)


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