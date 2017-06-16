Потоп в объективе пользователей Facebook: видео жителей Сухума

Sputnik, Амра Амичба.

Самые оперативные репортажи с наводнений, опережая все СМИ, публиковали пользователи социальных сетей. Многие выходили в прямой эфир со своих страничек в Facebook, предупреждая друзей о трудностях на дорогах.

"Заплыв по Гумистинскому мосту" — под таким заголовком опубликовал видео пользователь Дима Акуциа в группе "Не пей за рулем".

Несколько лет назад мост укрепили бетонными отбойниками с двух сторон. И уже не первый год в ливни прямо на мосту скапливается вода, достигая уровня опасного для двигателей автомобилей.

На улицу Чанба и близлежащую улицу Щеглова вода прибывала с неимоверной скоростью. "Жителей и раньше затапливало, но сейчас вода наступает очень быстро", — комментирует свое видео колумнист Sputnik Арифа Капба.

Видео жителей с улицы Чанба часто сопровождаются сочувствующими подписями друзей: "Опять?". Несмотря на очистку русла и попытки укрепить берег, маленькая речушка разливается, затапливая дороги и дома, когда в предгорьях идет сильный ливень. Ущерб частично компенсировала администрация города, но, как отмечают жители, выделяемых средств не хватало ни на ремонт, ни на приобретение испорченной бытовой техники.

Во время потопа люди понимались на вторые этажи дома. Во дворах уровень воды поднимался более одного метра.

К вечеру 15 июня сильный ливень в Сухуме возобновился. Видео непогоды пользователь Facebook Ахра Смыр описал фразеологическим оборотом "Разверзлись хляби небесные".

Потоп по улице Инал-ипа повторяется периодически. Жители столицы в качестве причины называют нефункционирующие ливневки.

Facebook / Дима Акәциа Почему не открыли ливневки??? Сколько ещё будет топить ул. Инал-ипа???

МЧС Абхазии – самая оперативная структура, немедленно реагирующая на стихийные бедствия. За сутки сотрудники выехали на 35 вызовов. Помогали жителям откачивать воду и очищать от ила подъездные пути.