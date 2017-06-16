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Фестиваль Черноморские легенды в Пицунде

Фестиваль на выезде: конкурс "Черноморские легенды" стартовал в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Черноморские легенды" пройдет в Пицунде 16 июня в рамках международного проекта "Салют Талантов".

СУХУМ, 16 июня—  Sputnik, Амра Амичба. Фестиваль "Черноморские легенды" открылся в Пицунде в пятницу 16 июня, где с утра начались конкурсные выступления, сообщила по телефону корреспонденту Sputnik специалист по связям с общественностью фестиваля Валерия Лозинская.  

На фестивале выступят около 300 юных талантов в возрасте от 5 до 18 лет из Рязани, Орла, Кисловодска, Тольятти, Королева и других городов России. 

"В программе фестиваля классические произведения на музыкальных инструментах, национальные, эстрадные и современные танцы, российские и зарубежные песенные хиты, театральные постановки и выставка художественных работ, — уточнила Лозинская. —  Дети из Абхазии в фестивале не участвуют".

Организатор фестиваля "Черноморские легенды" санкт-петербургское творческое объединение "Салют Талантов". Впервые Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества прошел в Пицунде в прошлом году. 

"За прошлое лето у нас прошло пять фестивалей с недельными перерывами.  Серия летних фестивалей, так сказать, с участниками из разных городов России.  В этом году запланировано четыре. Самый многочисленный по количеству участников фестиваль пройдет 4 июля.  Будут представлены около 600 номеров", — заметила Виктория Лозинская.

По словам Лозинской, каждый желающий мог отправить заявку на участие. У фестиваля есть туристический партнер, который организует для участников фестиваля недельный отдых в Пицунде. 

"После конкурсных выступлений члены жюри отбирают лучшие, яркие номера, исполнители которых и участвуют в гала-концерте вечером 16 июня. Затем состоится церемония награждения, вручат  дипломы и кубки. Победитель конкурса получит главный приз  - кубок Гран-при", — сказала специалист по связям с общественностью фестиваля Валерия Лозинская.  

В состав жюри фестиваля вошли народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели творческих коллективов Абхазии и Сочи, известные театралы, хореографы, музыканты. 



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