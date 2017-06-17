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Боксерская перчатка. Архивное фото.

Юные абхазские боксеры привезли 11 первых мест из Сочи

© flickr.com/
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (129)
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Международный турнир по боксу имени Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна состоялся в городе Сочи.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Среди 35 детей и юношей из Абхазии, принимавших участие в Международном турнире по боксу имени Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна в Сочи, 11 спортсменов завоевали первые места, сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации бокса Абхазии Алик Карди оглы.

"Всего в турнире участвовало более двухсот детей, наши спортсмены показали себя очень хорошо, многие поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Есть также вторые и третьи места, все тренеры довольны выступлением нашей команды, спортсмены проявили характер и как всегда порадовали", — добавил он.

По итогам турнира, первых мест в различных весовых категориях и в различных возрастах удостоились: Аляс Лейба, Леван Агрба, Данил Мерцхулава, Белена Квициния, Аршак Аршакян, Ашот Джидарян, Сарби Джанба, Армен Чалукян, Нестор Джанба, Давид Трапизонян, Саир Качарава.

По словам президента Федерации бокса Абхазии, юные боксеры из республики практически ежегодно участвуют в этом турнире и добиваются впечатляющих результатов.

Мартирос Нагулян, в честь которого проводится турнир по боксу среди детей и юношей, – уроженец города Сочи. В Великой Отечественной войне с 9 июня 1944 года воевал летчиком, командиром звена штурмовиков. Лейтенанту Нагуляну было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Турнир в этом году проходил в XXXII раз, ежегодно принять участие в престижных соревнованиях в Сочи приезжают боксеры из различных городов России.


Темы:
Спортивная Абхазия (129)


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