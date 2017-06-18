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Наручники. Архивное фото.

Генпрокуратура: подозреваемый в изнасиловании отказался от дачи показаний

© Sputnik. Виталий Белоусов
В Абхазии
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13 июня 2017 года прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Астамура Северьяновича Джопуа 1981 года рождения.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в селе Нижняя Эшера в ночь с 11 на 12 июня Астамур Джопуа отказался от дачи показаний Генпрокуратуре, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. 

Генеральная прокуратура
© Sputnik. Томас Тхайцук
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Разыскиваемый Астамур Северьянович Джопуа  17 июня 2017 года сдался сотрудникам Службы Государственной Безопасности.  

13 июня 2017 года прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура Северьяновича 1981 года рождения. 

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения на территорию нефункционирующей "Спортивной базы", и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил с ней половой акт. 

15 июня 2017 года Астамур Джопуа 1981 года рождения был объявлен в розыск. 




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